Ким Чен Ын захотел превратить Северную Корею в сильнейшую ядерную державу в мире

Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил цель превратить Северную Корею в самую мощную в мире ядерную и военную державу. Об этом со ссылкой на агентство ЦТАК сообщает ТАСС.

С заявлением Ким Чен Ын выступил на съезде работников оборонной промышленности. Он отметил успехи КНДР в области создания новых видов вооружений.

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«Верховный лидер определил долгосрочные цели, стратегические задачи, которые необходимо выполнить для развития оборонной промышленности. Он также дал установку на дальнейшее возвеличивание нашей страны и превращение ее в самую мощную ядерную и военную державу в мире», — сказано в сообщении.

Лидер КНДР также назвал «исторической победой партии и народа» успехи в создании стратегических вооружений, включая атомную и водородную бомбы, а также межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Ким Чен Ын заверил, что оборонная промышленность страны позволяет самостоятельно создавать любой вид вооружений.

7 декабря власти КНДР заявили, что война на Корейском полуострове неизбежна. В МИД Северной Кореи посчитали, что военные учения, проводимые США и Южной Кореей, а также заявления чиновников из Вашингтона являются свидетельствами подготовки к нанесению удара по КНДР. В Пхеньяне отметили, что не хотят войны, однако прятаться от нее не будут.

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