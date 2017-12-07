Северная Корея назвала войну с США неизбежной

Власти КНДР полагают, что война на Корейском полуострове неизбежна. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает «Интерфакс».

В МИД Северной Кореи считают, что военные учения, проводимые США и Южной Кореей, а также заявления чиновников из Вашингтона являются свидетельствами подготовки к нанесению удара по КНДР.

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«Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», — указали в МИД.

Также в Пхеньяне отметили, что не хотят войны, однако прятаться от нее не будут.

США и Южная Корея начали крупнейшие совместные учения ВВС двух стран у границ КНДР в понедельник, 4 декабря. В маневрах задействованы 230 самолетов и 12 тысяч военнослужащих. С американской стороны в полетах участвуют шесть F-22 Raptors и столько же F-35A, постоянно базирующихся в Японии, а также стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Южнокорейская сторона задействовала десятки истребителей и другие типы самолетов.