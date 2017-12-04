Вашингтон и Сеул устроили крупнейшие учения у границ Северной Кореи

США и Южная Корея начали крупнейшие совместные учения ВВС двух стран у границ КНДР. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает агентство «Ёнхап».

По сведениям агентства, в маневрах задействованы 230 самолетов и 12 тысяч военнослужащих. С американской стороны в полетах участвуют шесть F-22 Raptors и столько же F-35A, постоянно базирующихся в Японии, а также стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

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Южнокорейская сторона задействовала десятки истребителей и другие типы самолетов.

«Они [учения] нацелены на улучшение всепогодного, дневного и ночного совместного использования воздушных сил Южной Кореи и США», — заявили в министерстве обороны республики. В ведомстве также отметили, что союзники будут проводить учения по различным сценариям военного времени, включая имитацию ударов по ядерным и ракетным объектам Северной Кореи.

Агентство напоминает, что пятидневые маневры двух стран планировались заранее, однако проходят менее чем через неделю после того, как Пхеньян провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и объявил о завершении создания «ядерных сил».