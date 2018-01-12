Угрожающая России кровожадная ядерная доктрина США утекла в сеть

В распоряжении The Huffington Post попал проект «Обзора ядерной политики». Версия 64-страничного документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, опубликована на сайте издания.

Главными внешними угрозами для Соединенных Штатов в отчете, подготовленном Пентагоном для президента страны Дональда Трампа, названа растущая военная мощь России, а также возможности Китая, КНДР и Ирана.

В «Обзоре ядерной политики» предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

В частности, предлагается к 2019 финансовому году завершить программу продления эксплуатации термоядерных боеголовок W76. К 2024 году должна быть принята на вооружение многоцелевая корректируемая ядерная бомба B61-12, допускающая использование одновременно на стратегических бомбардировщиках и самолетах тактической авиации.

Обновление W88, термоядерных боеголовок мощностью 455 или 475 килотонн, которыми оснащается баллистическая ракета подводных лодок Trident II, планируется завершить к 2024 году.

В документе предлагается синхронизировать поддержку маломощных (от 5 до 150 килотонн) термоядерных боеголовок W80-4 и создание крылатых ракет большой дальности LRSO (Long Range Stand-Off), завершение программы продления эксплуатации W80-4 запланировано на 2031 год.

Обновление термоядерных боеголовок W78 планируется завершить к 2019 году, к 2030 году W78 должны быть установлены на межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения GBSD (Ground Based Strategic Deterrent). При этом допускается возможность использования ядерного взрывного устройства W78 (без термоядерной ступени) на самолетах ВМС США.

Поддержка свободнопадающей термоядерной авиабомбы с зарядом переменной мощности B83 планируется вплоть до того, как данному оружию не будет найдена соответствующая замена.

Отдельно отмечается потребность в баллистических ракетах, приспособленных для использования одновременно в системах ВВС и ВМС США, а также возможность применения ядерного оружия в неядерных конфликтах.

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Окончательную версию «Обзора ядерной политики» планируется представить Трампу до начала февраля 2018 года.

Ранее бывший специальный помощник Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал рассказал The Guardian, что новая ядерная доктрина США предполагает оснащение баллистических ракет Trident II D5, устанавливаемых на атомных подводных лодках, боеголовками пониженной мощности, в которых уберут термоядерную ступень, но оставят ядерное взрывное устройство.

В этом случае речь могла идти о снижении мощности W76 или W88, но не W78, адаптация которой предполагается «Обзором ядерной политики».

Вулфстал отметил, что ознакомился с последней версией «Обзора ядерной политики», в которой было «не так много ужасных вещей, как предполагалось первоначально». The Huffington Post отметил, что полученный изданием документ является «предварительно подготовленным проектом».

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