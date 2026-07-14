Европе предрекли бесчисленные сложности из-за конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке

Вучич предрек Европе сложности из-за конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке

Президент Сербии Александр Вучич предрек Европе бесчисленные сложности из-за конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Его слова приводит сербское агентство «Новости».

Политик отметил, что запасы газа в европпейских страна никогда не были такими низкими, а тем временем нестабильность вокруг Ормузского пролива и ситуация на Украине обостряют вопрос поставок энергоресурсов и снабжение различных рынков.

«Итак, бесчисленные проблемы, бесчисленные трудности, с которыми мы все сталкиваемся, и я не знаю, как из этого выйти», — сказал Вучич.

Ранее сербский лидер заявил, что европейские страны серьезно вооружают Украину.

