ВСУ уличили в ударах по гуманитарным коридорам в Константиновке

Марочко: ВСУ намеренно атакуют гуманитарные коридоры в Константиновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по гуманитарным коридорам в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«По той информации, которая мне приходит, могу сказать, что такое понятие, как "гуманитарный коридор" — оно вообще отсутствует в лексиконе украинских боевиков. Естественно, никто уже не надеется на какие-то нормы международного гуманитарного права», — сказал он.

По словам Марочко, население Константиновке сильно рискует, выбираясь из-под обстрелов, поскольку ВСУ «не разбираются» и бьют по гражданским автомобилям и людям, которые пытаются уйти в более безопасный район. «Целые операции проворачивают наши военнослужащие для того, чтобы выявить кого-то в данном населенном пункте и эвакуировать», — отметил он.

Марочко назвал эвакуацию населения Константиновки «очень сложной».

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России отразили все попытки ВСУ контратаковать у Константиновки. До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что повреждения в Константиновке являются очень серьезными.