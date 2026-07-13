Стало известно о попытках ВСУ контратаковать у ключевого для фронта города

Марочко: ВС России отбили все накаты ВСУ на позиции у Константиновки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России отразили все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать у ключевого для фронта города в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Константиновки. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в социальной сети «ВКонтакте».

«Безрезультативными были контратаки ВСУ и в районе Константиновки, все накаты на наши позиции отбиты, украинские штурмовики, понеся потери отошли от города», — говорится в публикации.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль ВС России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей ДНР.

Также стало известно о новых целях российских военных после взятия Константиновки. Сообщалось, что ВС России ведут бои за Осыково и Алексеево-Дружковку.