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03:52, 7 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта новая цель ВС России после взятия Константиновки

Марочко: ВС России ведут бои за Осыково и Алексеево-Дружковку после взятия Константиновки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После взятия под контроль Константиновки в Донецкой народной республике российские войска продолжили наступать на северо-западном направлении для освобождения сразу двух новых населенных пунктов — Осыково и Алексеево-Дружковки. Новую цель ВС РФ раскрыл подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

«Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку. Так что наши военнослужащие не остановились на достигнутом и начинают продвигаться», — отметил Марочко.

По его словам, параллельно с этим российские подразделения начали расширять зону контроля северо-восточнее от Константиновки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Владимира Зеленского о готовности провести встречу с Владимиром Путиным в контролируемой Российской армией Константиновке. По его словам, в Кремле приветствуют готовность президента Украины приехать в РФ для встречи с российским лидером. «Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», — добавил Песков.

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