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10:12, 12 июля 2026Россия

Пушилин оценил степень повреждения Константиновки

Глава ДНР Пушилин назвал повреждения в Константиновке очень серьезными
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Повреждения в Константиновке являются очень серьезными, утверждает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Такую оценку он привел в разговоре с РИА Новости.

По словам Пушилина, несмотря на серьезные повреждения города, окончательную оценку все же должны дать профильные специалисты. Оценить ущерб они смогут только тогда, когда попадут на территорию населенного пункта, но для этого сначала ее необходимо окончательно разминировать, добавил глава ДНР.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие полностью контролируют передвижение оставшихся в Константиновке малых групп украинской армии. С таким заявлением выступил командир 3-го батальона четвертой мотострелковой бригады Вооруженных сил России с позывным Бизон.

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