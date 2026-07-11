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12:48, 11 июля 2026Бывший СССР

Российский командир сделал заявление о передвижении ВСУ в Константиновке

Командир Бизон: ВС РФ контролируют передвижение оставшихся в Константиновке групп ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска полностью контролируют передвижение оставшихся в Константиновке малых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал командир 3-го батальона четвертой мотострелковой бригады российских войск с позывным Бизон, передает ТАСС.

«Как только мы наблюдаем передвижение, сразу начинаем отрабатывать. Вот как сейчас наблюдалось, что противник только забежал, прошел 50 метров — туда уже сразу все полетело», — рассказал военный.

Ранее другой командир из 4-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Агалу рассказал, что украинские военнослужащие были сильно деморализованы после потери контроля над Константиновкой.

На прошлой неделе в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль ВС России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

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