Лень оказалась полезной

Эксперт Литвинов: Лень снижает уровень кортизола и помогает укреплять иммунитет

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов в беседе с ТАСС рассказал, что лень полезна для укрепления иммунитета.

Эксперт отметил, что под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах.

При хроническом напряжении люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, а восстановление после болезней — длительным. Оказалось, что в состоянии глубокого отдыха кортизол падает до физиологической нормы, а «освобожденная» иммунная система активизирует ранее подавленные гены и активно производит антитела.

«Кроме того, снижение этого гормона позволяет защитным клеткам активнее распознавать вирусы и бактерии и быстрее начинать бороться с ними», — уточнил Литвинов. Он добавил, что люди, которые позволяют себе лениться, не только реже болеют, но и быстрее выздоравливают.

Ранее психолог Диана Гончарова раскрыла способы борьбы с хроническим истощением. Эксперт указала, что распознать названный синдром можно по нескольким симптомам: эмоциональная пустота, потеря связи с собственными желаниями, постоянное напряжение, чувство вины за отдых.

