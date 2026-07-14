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Из жизни
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03:31, 14 июля 2026Из жизни

Пьяные женщины укусили стриптизера за пенис и ягодицы

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: edwardolive / Shutterstock / Fotodom

Британский стриптизер Лотан Картер рассказала о безумных поступках зрительниц. Его слова приводит The Sun.

37-летний мужчина работает стриптизером 14 лет. Он признался, что уже привык к тому, что женщины бросаются на него, хотя это и запрещено правилами шоу. Однако, по словам Картера, иногда они заходят слишком далеко.

По его словам, однажды зрительница укусила его за пенис посреди выступления. Как отмечает Картер, она была так пьяна, что ему пришлось довольно грубо попросить ее отстать. «Стоит выйти из образа и показать, что ты настроен серьезно, они обычно смущаются и отступают», — объяснил он.

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Другая зрительница укусила стриптизера за ягодицы настолько сильно, что у него остался глубокий след от зубов. Еще одна женщина как-то расцарапала спину Картера до крови. «Она просто совершенно себя не контролировала, и моя спина буквально истекала кровью», — добавил он.

По словам стриптизера, тогда он пытался позвать на помощь охранника. Однако тот отказался прикасаться к женщине, опасаясь жалоб. Из-за этого Картеру пришлось просто перетерпеть происходящее, а потом уйти за кулисы, чтобы смыть с себя кровь.

Ранее стриптизер Джордан Даррелл, 10 лет выступающий обнаженным на сцене, признался, что невеста помогает ему в работе. Она отсматривает все его номера с женской точки зрения, критикует отдельные движения и выбор музыки.

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