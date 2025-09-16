Из жизни
Стриптизер раскрыл отношение невесты к его работе

Стриптизер Джордан Даррелл, 10 лет выступающий обнаженным на сцене, признался, что невеста помогает ему в работе. О ее отношении к стриптизу он подробнее рассказал в интервью Daily Mirror.

По словам Даррелла, его невеста Шеннон Лоусон спокойно относится к его источнику заработка. Мужчина является креативным директором и танцором команды Dreamboys, которая гастролирует по миру со стриптиз-шоу. Как объясняет Даррелл, Лоусон отсматривает все их номера с женской точки зрения, критикует отдельные движения и выбор музыки.

Даррелл подчеркнул, что его невеста воспринимает стриптиз-шоу как обычный мюзикл, просто с полуобнаженными актерами. Она приглашала на его выступления не только своих подруг, но и мать с сестрой.

Стриптизер рассказал, что Лоусон любит Dreamboys так же, как и он, поскольку эта команда их свела. Семь лет назад, когда она была обычной зрительницей шоу, ее пригласили на сцену. Это стало их первой встречей. С тех пор у пары родился сын, теперь они ждут появления на свет дочери.

Мужчина признался, что в последнее время гастроли даются ему тяжело. Ему трудно долго находиться вдали от родных. «Но когда я возвращаюсь домой к своей семье, это готовит меня к следующему туру и дает мне новый заряд энергии», — отметил Даррелл.

Ранее сообщалось, что в Великобритании стриптизера пригласили в дом престарелых и попросили не раздеваться догола. Он станцевал перед пожилыми женщинами в форме пожарного и рассмешил их.

