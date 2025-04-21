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14:54, 21 апреля 2025Из жизни

Стриптизер оголился в доме престарелых и рассмешил пожилых женщин

В Великобритании стриптизер рассмешил жительниц дома престарелых
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании стриптизера пригласили в дом престарелых и попросили не раздеваться догола. Об этом пишет The Sun со ссылкой на информационное агентство SWNS.

Жительницы дома престарелых пили чай после обеда и общались, как вдруг к ним пришел неожиданный гость. Мужчина в форме пожарного оголил торс, станцевал эротический танец и рассмешил их. «Я не ожидала, что такое подадут к чаю, но я не смеялась так много уже много лет», — поделилась впечатлениями 87-летняя Лиззи.

Куратор дома престарелых Пол Чемберс рассказал, что хотел удивить пожилых женщин. Он решил, что раз они все давно взрослые, то им вполне можно устроить выступление стриптизера. Мужчина объяснил, что у всех жительниц дома диагностирована деменция. Им полезно получать необычные эмоции, чтобы дольше сохранять память.

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Менеджер учреждения Кэрол Холл заявила, что пожилые женщины любят повеселиться и потом долго обсуждать это. По ее словам, они до сих пор вспоминают стриптизера за завтраком.

Ранее сообщалось, что в Ланкастере, Великобритания, долгожительница отметила 103-летие вечеринкой. На празднике ее обслуживал полуголый стриптизер в образе официанта.

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