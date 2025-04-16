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13:46, 16 апреля 2025Из жизни

Женщина отметила 103-летие с полуголым стриптизером и шампанским

В Великобритании 103-летняя женщина получила в подарок полуголого официанта
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Ланкастере, Великобритания, долгожительница отметила 103-летие вечеринкой. Об этом пишет Manchester Evening News со ссылкой на информационное агентство SWNS.

В честь дня рождения Джоан Хардкасл попросила сотрудников дома престарелых прокатить ее и ее друзей по набережной на лимузине. После она планировала просто выпить чай, но по приезде получила другой, неожиданный подарок.

Для женщины организовали вечеринку, на которой появился полуголый стриптизер в образе официанта. Он обслуживал именинницу и угостил ее шампанским. На дне рождения Хардкасл были сотрудники и жители дома престарелых, ее родственники и друзья. «Я очень потрясена, но так благодарна, это был незабываемый день рождения», — поделилась впечатлениями она.

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Хардкасл родилась в 1922 году. В 17 лет она стала работать в системе воздушной тревоги, в годы войны отправляла письма солдатам на фронт. До 96 лет женщина была членом Королевской добровольческой службы, занимающейся помощью нуждающимся людям в Англии, Шотландии и Уэльсе. Кроме того, долгое время она в качестве волонтера развозила еду пожилым людям.

За свою деятельность Хардкасл получила рыцарский Орден Британской империи. Его женщине вручил принц Чарльз — сейчас британский король Карл III.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года 95-летняя Мюриэль Треске из Великобритании получила в подарок на день рождения танец с голым официантом. Мужчина сказал, что был очень рад поработать на празднике особенной клиентки и отметил, что его выступление было бесплатным.

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