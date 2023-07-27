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16:54, 27 июля 2023Из жизни

95-летняя именинница выпила игристого вина и станцевала с голым мужчиной

В Великобритании 95-летняя женщина получила голого официанта в подарок

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

95-летняя Мюриэль Треске из Великобритании получила в подарок на день рождения танец с голым официантом. Об этом сообщает WalesOnline.

Во время вечеринки, на которой присутствовали дочь и подруга долгожительницы, их обслуживал молодой мужчина по имени Мэтт, одетый только в трусы-боксеры. Он подал женщинам домашние булочки и сэндвичи, специально приготовленные шеф-поваром для праздника. Главным угощением вечера стала клубника в шоколаде — любимое блюдо именинницы. Гости также выпили по бокалу игристого вина просекко.

После угощения Мэтт расспросил Треске о ее долгой жизни и пригласил на танец. Пенсионерка ответила согласием, и тогда мужчина станцевал с ней, а затем подхватил на руки и покружил по комнате.

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Британка заявила, что этот день рождения стал одним из лучших в ее жизни, и что она никогда его не забудет. Мэтт сказал, что был очень рад поработать на празднике особенной клиентки и отметил, что его выступление было бесплатным.

Директор пансионата Эйлин Койл-Джонс рассказала, что как-то раз Мюриэль призналась ей, что всегда хотела провести день рождения в компании голого официанта. «Вместе с коллегами и местными жителями мы исполнили желание Мюриэль», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что отметивший 104-й день рождения житель США назвал секрет своего долголетия. Мужчина считает, что прожил так долго благодаря любимым марками алкогольного напитка.

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    Никита Савин
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