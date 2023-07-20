104-летний пилот назвал секретом долголетия два любимых алкогольных напитка

WJLA-TV: 104-летний мужчина из США назвал секретом долголетия любимые сорта виски

Отметивший 104-й день рождения житель США назвал секрет своего долголетия и дал совет молодежи. Об этом сообщает WJLA-TV.

Артутр Уолтерс-младший отпраздновал очередную знаменательную дату в своем доме в Вашингтоне, округ Колумбия. Мужчина получил лицензию пилота в 22 года, а во время Второй мировой войны был штурманом бомбардировщика B-17.

Причиной своей долгой жизни Уолтерс назвал любимые алкогольные напитки. «У меня есть два отличных друга: Джим Бим и Джек Дэниелс. Они много мне помогали», — пошутил 104-летний именинник, имея в виду знаменитые сорта американского виски.

После войны у Уолтерса и его супруги родилось трое детей, которые поздравили его с днем рождения вместе с восемью внуками и тринадцатью правнуками. Журналисты WJLA-TV спросили ветерана, какой совет он мог бы дать молодым. «Скажу так, если есть что-то, что вы очень хотите сделать — готовьтесь много работать и многим жертвовать ради этого. А если терпите неудачу, — поднимайтесь и пробуйте снова. Вот мой совет», — ответил Уолтерс.

Ранее сообщалось, что 104-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго благодаря любимому вину.