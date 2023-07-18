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22:05, 18 июля 2023Из жизни

104-летняя женщина назвала секретом долголетия любимый алкогольный напиток

Жительница Ливерпуля накануне 105-го дня рождения назвала вино секретом долгой жизни

Фото: Kym Ellis / Unsplash

Накануне 105-го дня рождения жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия и рассказала о любви к праздничным тортам. Ее историей передает The Daily Mirror.

104-летняя Бетти Регнар из Ливерпуля, проживающая в пансионате для пожилых Westhaven Care Home, назвала ключом к долгой жизни любимый алкогольный напиток. По словам женщины, красное вино позволило ей дожить до преклонного возраста в здравом уме и сохранить любопытство и оптимизм.

В честь дня рождения Бетти персонал пансионата попросил постояльцев, гостей, а также жителей Ливерпуля прислать имениннице поздравительные открытки. Сотрудники надеются собрать ровно 105 открыток. Они также рассчитывают увидеть на торжестве мэра города.

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Координатор мероприятий в Westhaven Care Home Никола Форстер, которая занимается организацией праздника для Бетти Регнар, рассказала, что за 15 лет работы с пожилыми людьми никогда не участвовала в праздновании 105-летия.

Бетти Регнар — француженка, она приехала в Великобританию следом за мужем в 1945-м, когда ей было 27 лет. Чтобы порадовать женщину в день юбилея, сотрудники пансионата хотят пригласить на праздник кого-нибудь из Франции. Сама Бетти заявила, что больше всего в свой день рождения она ждет праздничный торт.

Ранее 108-летняя Ада Дэниел из Великобритании назвала неожиданный секрет долгой жизни. По ее словам, он заключается в особом отношении к детям и собакам.

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    Антонина Черташ
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