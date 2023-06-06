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09:16, 6 июня 2023Из жизни

108-летняя женщина назвала неожиданный секрет долголетия

BBC News: 108-летняя женщина из Великобритании назвала собак секретом долголетия

Фото: Claudia Love / Unsplash

108-летняя Ада Дэниел из Великобритании отметила день рождения и назвала неожиданный секрет долгой жизни. Об этом сообщает BBC News.

Женщина живет в доме престарелых в английской деревне Коднор, графство Дербишир, с 2015 года. На 108-й день рождения Дэниел сотрудники учреждения решили устроить ей сюрприз. Незадолго до праздника они опубликовали пост в социальной сети и призвали британцев отправить ей поздравительные открытки, надеясь собрать 108 штук. «У Ады осталось не так много родственников. У нее никогда не было детей и внуков, поэтому мы просто хотели подарить ей как можно больше открыток», — отмечает Келли Гоучер, организатор мероприятий компании Ashmere, которая управляет домом престарелых.

Жители Великобритании отправили имениннице почти 300 открыток и воздушные шары. По словам Гоучер, Дэниел была очень удивлена такому количеству поздравлений от незнакомцев и еще не успела прочитать все открытки. «Она определенно дама с характером. Однажды я спросила, в чем секрет ее долголетия, и она ответила, что нужно заводить собак, а не детей», — рассказывает организатор мероприятий. Именинница добавила, что для того, чтобы прожить долгую жизнь, необходимо всегда чем-то заниматься и быть счастливым человеком.

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Дэниел родилась в 1915 году в деревне Амбергейт, недалеко от нынешнего места жительства. В 1944 году она вышла замуж, однако детей у супругов никогда не было детей. По словам Гоучер, Дэниел всегда предпочитала собак детям. «У нее было много борзых. Она жила на улице Street Lane в городе Рипли, и всех борзых называла Street Lane», — говорит она.

Отмечается, что, по данным сайта Oldest in Britain, Дэниел является одним из самых старых жителей Великобритании. Она находится на 65 месте в списке долгожителей.

Ранее сообщалось, что самый старый житель Новой Зеландии отметил свое 107-летие и раскрыл секрет долгой жизни. Главными увлечениями мужчины были охота и рыбалка, которыми он продолжал заниматься до своего 100-летия.

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    Алиса Удовик
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