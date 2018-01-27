Трамп собрался увеличить оборонный бюджет США

В феврале президент США Дональд Трамп предложит Конгрессу проект оборонного бюджета страны на 2019 год, в рамках которого планируется увеличить траты на оборону на 13 процентов по сравнению с прошлым годом — до 716 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Выделенные деньги пойдут в том числе на военные операции и поддержание ядерного арсенала Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп рассчитывает увеличить финансирование Пентагона в следующем году на семь процентов по сравнению с 2018 годом.

Издание отмечает, что идея внести изменения в военный бюджет принадлежит министру обороны Джеймсу Мэттису. Он выступает за переориентацию армии на «сдерживание» военной угрозы и на «возможную борьбу с такими державами, как Китай и Россия».

Оборонный аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан назвал возможное увеличение американского оборонного бюджета «большим событием» для США. «Это большой скачок в области обороны страны. Такой шаг может означать, что администрация Трампа вкладывает ресурсы в нынешнюю чрезмерно агрессивную стратегию обороны Соединенных Штатов», — сказал он.

В министерстве обороны и Белом доме не стали комментировать информацию о возможном предложении Трампа.

В середине ноября прошлого года нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2018 год. В него была включена статья о «сдерживании» России и Европы, на которую планирует потратить 4,6 миллиарда долларов. В частности, деньги пойдут на укрепление союзников по НАТО и усиление военного потенциала американцев на территории Евросоюза. На оказание военной помощи Украине дополнительно выделят 350 миллионов. Финансирование Пентагона в 2018 году составит 700 миллиардов. Численность армии США и зарплаты военных также будут увеличены. 13 декабря Трамп подписал документ.