Пентагон пообещал подкрепить дипломатию США силой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что вооруженные силы страны всегда будут стараться обеспечить американским дипломатам возможность «говорить с позиции силы». Об этом сообщают РИА Новости.

«При поддержке наших союзников и партнеров мы будем продолжать защищать наши общие интересы безопасности, защищая Америку от тех, кто стремится угрожать свободе, которая у нас есть», — сказано в заявлении главы Пентагона по случаю обнародования новой стратегии нацбезопасности.

В документе, опубликованном Белым домом в понедельник, главными угрозами для США названы ядерное оружие России, ее попытки подорвать демократию, ядерные программы КНДР и Ирана.

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