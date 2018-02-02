США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе

Исполняющий обязанности заместителя начальника миссии США в ОБСЕ Мишель Сидерс сделал официальное заявление, в котором утверждается, что Россия разжигает войну на востоке Украины и пытается сохранить военный конфликт. Текст заявления опубликован на сайте миссии США в ОБСЕ.

«Почти четыре года назад Россия начала свое вмешательство в дела суверенного государства — Украины. Как и в Грузии в 2008 году. Результатом агрессии России является продолжающийся конфликт, который стоил жизни более 10 тысяч украинцев. И хотя существует согласованный путь к миру, прогресса на этом пути почти не видно. Постоянно в Донецке и Луганске фиксируются нарушения режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

По мнению Сидерса, Россия также несет ответственность за гуманитарный кризис в регионе. По утверждению американского чиновника, США стремятся помогать жителям Донбасса, но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.

Военный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Жители Донецкой и Луганской областей не согласились со сменой власти в Киеве в феврале 2014 года и на референдуме в мае провозгласили создание ДНР и ЛНР. В ответ киевские власти начали силовую операцию. Москва постоянно подчеркивает, что не является стороной конфликта.

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