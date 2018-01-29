США исключили применение ракетных комплексов Javelin в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил «Радио Свобода», что передаваемые Вашингтоном Киеву противотанковые комплексы Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

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«Я хочу подчеркнуть, что это оборонительная техника. Она полезна только тогда, когда в наступление идут танки, тогда их можно нейтрализовать. Это оборонительное вооружение, не предназначенное для нападения и применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — сказал Волкер.

«Мы лишь надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта», — добавил он, указав, что работа над передачей Javelin Украине уже ведется. «Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где оружие будет храниться, а также способы его передачи», — пояснил Волкер.

18 января об оплаченных Вашингтоном комплексах Javelin рассказал президент Украины Петр Порошенко. Украинский лидер заявил, что комплексы будут поставлены Киеву за счет финансирования США. О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

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