Американский самолет-разведчик в 15-й раз с начала года засекли у границ России

Самолет ВВС США провел разведку у западной границы России. Об этом сообщает портал Mil Radar в своем Twitter.

Отмечается, что Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134, вылетел с базы Милденхолл в Великобритании, на которой базируются части американских ВВС в Европе. Самолет выполнял миссию в балтийских странах, в ходе которой облетел вокруг Калининградской области.

Уточняется, что Boeing не покидал воздушного пространства Польши и Литвы.

Как сообщает агентство РИА Новости, с начала этого года американские самолеты-разведчики пролетали у западных границ России как минимум 14 раз.

На прошлой неделе патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon ВВС США, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, совершил полет вдоль берега России над Черным морем, передает Mil Radar. Самолет сделал несколько кругов вблизи Новороссийска и Геленджика, после чего полетел к побережью Крыма, где также сделал несколько кругов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!