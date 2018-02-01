Пентагон опубликовал новое видео перехвата разведчика США российским Су-27‍

ВМС США опубликовали несколько дополнительных видео, на которых видно, как российский истребитель Су-27 осуществляет перехват самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем. Ссылки на видеохостинг YouTube опубликованы на сайте Шестого флота США.

«Видео показывает, что Су-27 осуществляет перехват на очень коротком расстоянии, на той же высоте, временами сокращая расстояние между крыльями до пяти футов (около 1,5 метра). Для российского самолета подобный маневр является небезопасным. Малейшая ошибка перехватывающего приведет к катастрофическим последствиям», — приводит сайт слова командующего 67-й оперативной группой войск капитана Билла Эллиса.

Ранее 29 января Минобороны России опровергло «опасный» перехват. «Никаких нештатных ситуаций не было», — уточнили в министерстве, добавив, что пилот российской боевой машины идентифицировал неопознанный объект и сопровождал его, не допуская нарушения границы. Американские СМИ утверждали, что разведчик вынужден был прекратить миссию преждевременно.

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