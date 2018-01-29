Российский истребитель пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика США

Российский боевой самолет опасно сблизился с патрульным P-3 Orion Военно-морских сил США. Об этом передает в понедельник, 29 января, CNN.

Как сообщили телеканалу три военных источника, перехват произошел над международными водами Черного моря. Американские летчики заявили, что маневр был небезопасным, поскольку российский самолет приблизился к их воздушному судну на расстояние 5 футов (1,5 метра).

Отмечается, что после произошедшего разведчик был вынужден прекратить свою миссию преждевременно. При этом какой именно российский самолет якобы совершил рискованное сближение, не сообщается.

В ноябре 2017 года российский истребитель Су-30 облетел американский самолет P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря и благополучно вернулся на аэродром базирования. Как сообщалось, после обнаружения разведчик изменил траекторию полета и начал удаляться от воздушного пространства России. Тогда американская сторона также называла перехват небезопасным.

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