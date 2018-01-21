Два пассажирских самолета опасно сблизились около Москвы

Самолет «Суперджет», выполнявший рейс из Таллина в Москву, при заходе на посадку опасно сблизился с авиалайнером «Боинг», летевшим из Мурманска. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошел накануне вечером. По словам собеседника агентства, когда «Суперджет» готовился к посадке в аэропорту Шереметьево, на высоте около 4,3 тысячи метров в самолете сработала система оповещения об опасном сближении с другим воздушным судном — «Боингом», который направлялся во Внуково. В момент срабатывания сигнализации расстояние между авиалайнерами составляло приблизительно 600 метров.

«Однако пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в Шереметьево и Внуково. Посадки произошли благополучно, никто не пострадал», — отметил источник.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее в январе сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Анкары в город Трабзон, при посадке выкатился за пределы полосы и застрял на склоне обрыва, ведущего к морю. На борту находились 162 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

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