Самолет в Турции выкатился за пределы полосы и застрял на обрыве

Uçaklara Fısıldayan Adam / YouTube

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Анкары в город Трабзон, при посадке выкатился за пределы полосы и застрял на склоне обрыва, ведущего к морю. Об этом сообщает Anadolu, видео опубликовано на YouTube-канале Uçaklara Fısıldayan Adam.

На борту «Боинга» находились 162 пассажира и шесть членов экипажа, всех их эвакуировали, никто не пострадал. Аэропорт Трабзона после происшествия закрыли на несколько часов.

Инцидент произошел в ночь на 14 января, утром лайнер подняли с обрыва тросом. По данным Haberturk, пилоты потеряли управление при совершении маневра, детали выясняются.

В сентябре 2017 года в Мумбаи лайнер компании SpiceJet при посадке выехал за полосу и увяз в грязи. Землю размыло дождями, сразу после происшествия самолет вытащить и отбуксировать не удалось. В начале года в Японии пассажирский самолет после посадки застрял в сугробе, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

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