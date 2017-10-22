Бизнес-джет опасно сблизился со встречным самолетом в Подмосковье

В Подмосковье израильский бизнес-джет опасно сблизился со встречным бортом, который летел из Сочи в Москву. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет Bombardier Challenger направлялся с подмосковного аэродрома Остафьево в Тель-Авив. «Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером», — рассказал собеседник агентства.

Материалы по теме Сели в лужу Бизнесмены и чиновники отказываются от личных самолетов

По его словам, срабатывание не означает неминуемую катастрофу, после сигнала у пилотов есть время на то, чтобы исправить ситуацию. «Игнорирование показаний системы в течение нескольких минут неоднократно приводило к крупнейшим катастрофам», — подчеркнул источник. Он добавил, что экипаж своевременно среагировал, и воздушные суда благополучно разошлись.

18 сентября сообщалось, что двум пассажирским авиалайнерам удалось избежать столкновения в небе при заходе на посадку в британском аэропорту Хитроу.