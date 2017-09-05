Сибирский НИИ создаст самолет для замены Як-40

Работы над турбореактивным самолетом, который заменит Як-40, ведет Сибирский НИИ авиации имени Сергея Чаплыгина. Ученые обещают сделать качественный и простой авиалайнер. Об этом во вторник, 5 сентября, ТАСС рассказал директор института Владимир Барсук.

«Сегодня мы занимаемся проектированием кессонной части крыла и обликом самолета. К концу 2018-го планируем выйти на летающую лабораторию с цельнокомпозитным крылом», — заявил он.

Барсук уверен, что можно получить надежную, инвестиционно привлекательную машину с современной кабиной и авионикой. В пассажирской кабине летающей лаборатории будет 19 мест, но при необходимости возможно увеличение до 30-35 мест, пояснил он.

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«Самолет Як-40, спроектированный 50 лет назад, имеет большой опыт в эксплуатации. Эту машину отличает высокая надежность, она может садиться на грунт», — напомнил Барсук.

Единственный недостаток Як-40, по его словам, — повышенный расход топлива. «Эту проблему мы как раз и должны решить, заложив для нового самолета крейсерскую скорость порядка 650-700 километров в час и снизить расход топлива», — сказал директор НИИ. Кроме того, он добавил, что перед специалистами стоит задача сделать более легкую конструкцию, оставив шасси Як-40, которое обеспечивает посадку на грунтовые аэродромы.