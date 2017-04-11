Минпромторг столкнулся со сложностями в реализации программы развития авиапрома

В прошлом году госпрограмма развития авиапрома на 2013-2025 годы, которую курирует Минпромторг, была выполнена всего на 74 процента. Такой вывод следует из доклада, подготовленного Минэкономики, пишет во вторник, 11 апреля, «Коммерсантъ».

На поддержку отечественного авиапрома, в рамках госпрограммы, в 2016 году бюджет планировал выделить около 53 миллиардов рублей. Фактические же затраты оказались на 10 миллиардов рублей больше, напоминает издание.

Однако столь существенное увеличение объемов финансирование не спасло ситуацию. По факту достигнута половина плановых показателей госпрограммы. В частности, вместо 198 самолетов в прошлом году на российских авиазаводах было собрано только 136.

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Одной из причин невыполнения показателя стало «негативное влияние антироссийских санкций, ограничивших доступ к внешним рынкам», и сокращение внутреннего спроса на авиатехнику, отмечается в докладе Минэкономики. Называются и другие причины прошлогодних провальных показателей госпрограммы — ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, девальвация рубля, ограничившая возможности по закупке комплектующих и оборудования за рубежом, сокращение спроса иностранных авиакомпаний на технику.

Одной из острейших проблем, с решением которой не смог справиться Минпромторг, стала низкая эффективность реализации программы импортозамещения узлов, агрегатов и двигателей украинского производства.

В середине февраля 2017 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обнародовала планы на среднесрочную перспективу. Ставится задача в 2017 году выпустить 152 самолета, в 2018-м — 194, а в 2019-м довести этот показатель до 203.

При этом статистка последних нескольких лет выглядит достаточно скромно. Так, 2012 году российский авиапром поставил — 94 самолета (из них 71 военный), в 2013-м — 111 (79 военных), в 2014-м — 159 (124 военных).

