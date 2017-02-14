ОАК раскрыла планы производства самолетов на ближайшие три года

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена построить в 2017 году 152 самолета, в 2018-м — 194, а в 2019-м довести их число до 203. Об этом сообщил на аэрокосмической выставке Aero India — 2017 в Бангалоре президент компании Юрий Слюсарь, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что продолжается тенденция на уменьшение доли военных самолетов и рост выпуска гражданских.

Выпуск самолетов в ОАК в последние годы выглядит так: в 2012 году — 94 самолета (из них 71 военный), в 2013-м — 111 (79 военных), в 2014-м — 159 (124 военных). В 2016 году, по предварительным данным, компания произвела 143 самолета всех типов.

7 февраля Слюсарь сообщил «Ленте.ру», что к 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация намерена занять 4,5 процента мирового рынка гражданской авиации, а к 2035-му — 45 процентов доступного рынка боевой авиации.

ОАК консолидирует крупнейшие предприятия российского авиапрома. Создана в 2006 году. Выручка компании в 2015 году составила 352 миллиарда рублей.