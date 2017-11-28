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Су-30 перехватил над Черным морем американский противолодочный самолет

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Российский истребитель Су-30 совершил перехват патрульного противолодочного самолета США P-8 Poseidon в небе над Черным морем. Об этом сообщает CNN.

«Самолет США действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, что могло бы спровоцировать такое поведение России», — заявил официальный представитель Пентагона Мишель Балданзы. Инцидент произошел в субботу, 27 ноября.

По ее словам, американская сторона считает такой перехват небезопасным. Су-30 пролетел в непосредственной близости над американским самолетом, что заставило последний совершить резкий маневр.

В середине ноября сообщалось, что в воздушное пространство США вторгся неопознанный самолет. на его перехват было отправлено несколько истребителей F-15.

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