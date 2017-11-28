Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета

Российский истребитель Су-30 облетел американский самолет P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря и благополучно вернулся на аэродром базирования. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

Инцидент произошел 25 ноября около 13:00. «Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся на большой скорости к государственной границе РФ. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Сблизившись, российский истребитель облетел воздушный объект и визуально идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon», — пояснили в военном округе.

После обнаружения американский самолет изменил траекторию полета и начал удаляться от воздушного пространства России, а Су-30 вернулся на аэродром.

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Телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Мишель Балданзы сообщал, что российский истребитель Су-30 совершил перехват патрульного противолодочного самолета США P-8 Poseidon в небе над Черным морем. Американская сторона назвала подобный перехват небезопасным, пояснив, что Су-30 пролетел в непосредственной близости от американского самолета и заставил его совершить резкий маневр. При этом, по словам представителя Пентагона, самолет США действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, что могло бы спровоцировать такое поведение России.