Минобороны опровергло «опасный» перехват самолета-разведчика США

Российское Минобороны подтвердило перехват самолета радиоэлектронной разведки США над Черным морем. Заявление военного ведомства приводит РИА Новости в понедельник, 29 января.

На перехват приближающегося к границам России ЕР-3Е Aries II ВМС США был поднят истребитель Су-27, который осуществил стандартные маневры с соблюдением всех международных правил. «Никаких нештатных ситуаций не было», — уточнили в Минобороны, добавив, что пилот российской боевой машины идентифицировал неопознанный объект и сопровождал его, не допуская нарушения границы.

В свою очередь, в Пентагоне заявили, что Су-27 «небезопасно» перехватил разведчика, приблизившись к нему на расстояние менее двух метров. Кроме того, по утверждению американских военных, истребитель пересек траекторию полета ЕР-3Е, создав завихрение от реактивной струи.

Ранее 29 января о данном инциденте сообщил телеканал CNN, добавив, что разведчик был вынужден прекратить свою миссию преждевременно.

В ноябре 2017 года российский истребитель Су-30 облетел американский самолет P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря и благополучно вернулся на аэродром базирования. Как сообщалось, после обнаружения разведчик изменил траекторию полета и начал удаляться от воздушного пространства России. Тогда американская сторона также называла перехват небезопасным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!