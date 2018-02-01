Россия оправдалась за перехват американского самолета-разведчика

Маневры российского истребителя Су-27, который, по заявлению США, небезопасно перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик EP-3 Aries, были стандартными, законными и безопасными. Об этом, как передает ТАСС, заявили в Минобороны России.

«Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей», — отметили в ведомстве.

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Об инциденте впервые сообщил телеканал CNN. По его данным, российский Су-27 пролетел всего в полутора метрах от американского воздушного судна. О небезопасных действиях истребителя заявили и в Пентагоне. Вслед за этим Минобороны России выступило с опровержением, сообщив, что никаких нештатных ситуаций не было.

Спустя несколько дней американские военные опубликовали сразу несколько видеозаписей, на которых запечатлен приблизившийся к их самолету истребитель. На одном из роликов видно, что Су-27 действительно находится в нескольких метрах от EP-3 Aries.

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