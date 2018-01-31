Трамп назвал Россию и Китай угрозой экономике и ценностям США

Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай соперниками, которые бросают вызов интересам, экономике и ценностям страны. Об этом он заявил во время выступления в Конгрессе со своим первым ежегодным посланием, передает ТАСС.

«В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Противостоя этим опасностям, мы знаем, что слабость является самым верным путем к конфликту, а не имеющая себе равных мощь представляет собой самое верное средство нашей обороны», — сказал американский лидер.

Трамп также заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США «в надежде никогда не использовать его», сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что это позволило бы сдержать любой акт агрессии.

«Возможно, однажды наступит прекрасный момент, когда все страны мира соберутся вместе для уничтожения ядерного оружия. Пока мы этого не достигли», — признал глава государства.

Он также попросил Конгресс перестать сокращать военный бюджет страны.

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