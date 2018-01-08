Трамп раскрыл будущее американской мечты

Президент США Дональд Трамп считает, что началось возрождение американской мечты. Это следует из фрагментов его речи, которые распространил в понедельник Белый дом, пишет Daily Mail.

Трамп должен выступить перед фермерами в городе Нэшвилл штата Теннесси в ближайшие часы. «Американская мечта возрождается. Недавно мы приняли крупнейшие в истории законы о налоговых послаблениях и реформах в размере 5,5 триллионов долларов», — содержится в тексте выступления.

В речи также указывается, что налоговые послабления позволили свободнее работать небольшим компаниям, семейным фермам и многим простым американцам.

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В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил, что позитивные результаты налоговой реформы американцы смогут увидеть уже в феврале 2018-го. При этом Трамп заметил, что за время его президентства в США было создано 2,2 миллиона рабочих мест.

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