Парень одним сообщением разрушил десятилетние отношения с лучшей подругой

Пользовательница Reddit с ником Purplehyenaa рассказала, как прекратила общение с человеком, который 10 лет был ее лучшим другом. Тот в разговоре с ней позволил себе комментарии о другом человеке, которые автор сочла отвратительными.

«Сегодня он жаловался на подставившую его женщину и сказал, что хочет, чтобы ее избили и изнасиловали. Я сразу же сказала ему остановиться. Он знает, что я неоднократно переживала насилие, один мужчина нанес мне особенно серьезный вред. В ответ он в шутку попросил меня узнать у моего насильника, не может ли он заняться еще и этой женщиной», — написала автор.

После этого сообщения девушка расплакалась: друг знал историю этой ее травмы в мельчайших подробностях, однако использовал их против нее. Присмотревшись к его последним публикациям в социальных сетях, она поняла, что он достаточно часто высказывает неуважение к женщинам и отпускает сексистские комментарии.

«Мне тошно от его публичных заявлений по поводу сексуального насилия и того, какие женщины на самом деле глупые. Мне ужасно плохо. Около 10 лет дружбы полностью разрушены. Я никогда не смогу забыть об этом», — заключила девушка.

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