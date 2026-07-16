Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Парень одним сообщением разрушил десятилетние отношения с лучшей подругой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Purplehyenaa рассказала, как прекратила общение с человеком, который 10 лет был ее лучшим другом. Тот в разговоре с ней позволил себе комментарии о другом человеке, которые автор сочла отвратительными.

«Сегодня он жаловался на подставившую его женщину и сказал, что хочет, чтобы ее избили и изнасиловали. Я сразу же сказала ему остановиться. Он знает, что я неоднократно переживала насилие, один мужчина нанес мне особенно серьезный вред. В ответ он в шутку попросил меня узнать у моего насильника, не может ли он заняться еще и этой женщиной», — написала автор.

После этого сообщения девушка расплакалась: друг знал историю этой ее травмы в мельчайших подробностях, однако использовал их против нее. Присмотревшись к его последним публикациям в социальных сетях, она поняла, что он достаточно часто высказывает неуважение к женщинам и отпускает сексистские комментарии.

«Мне тошно от его публичных заявлений по поводу сексуального насилия и того, какие женщины на самом деле глупые. Мне ужасно плохо. Около 10 лет дружбы полностью разрушены. Я никогда не смогу забыть об этом», — заключила девушка.

Ранее секретарша жестоко отомстила соискателю работы за сексизм. Мужчина не знал, как добраться до офиса компании, чтобы принять участие в собеседовании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия ударила по Киеву и Одессе
    Названы причины возможного массового ухода грузоперевозчиков с рынка
    В Госдуме призвали ввести альтернативы ипотеке в России
    Россиян призвали помнить про один нюанс при покупке и продаже долларов
    В США предложили переименовать законопроект о санкциях против России
    В Сербии раскрыли новый коварный план ЕС в отношении России
    Россияне выбрали лучшие целебные источники страны
    В Китае заявили о заставившем Запад коллективно замолчать жестком высказывании Лаврова
    Супруги три года держали приемную дочь в запертой комнате
    Судимому иеромонаху предъявили новые обвинения в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok