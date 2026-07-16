Россиянам назвали признаки выгорания у подростков из-за поступления в вуз

Врач Крашкина: Изменения сна ребенка при поступлении в вуз — сигнал выгорания

Поступление в вуз — это стресс-тест для всей семьи, и родителям важно вовремя заметить тревожные сигналы, отметила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина. В разговоре с «Лентой.ру» она обратила внимание, что психика подростка может не выдержать напряжения, и задача взрослых — не давить на результат, а сохранить здоровье ребенка.

«Ваша задача сейчас — не обеспечить ребенку идеальное будущее ценой его нервной системы, а сохранить его здоровье. Экзамены можно пересдать, год взять на перерыв, но восстанавливать психику после жесткого кризиса придется годами», — пояснила врач.

По ее словам, одним из первых тревожных знаков становится изменение сна. Нормально волноваться и не уснуть перед дедлайном, но если подросток просыпается в четыре-пять утра с чувством тоски и сердцебиением или, наоборот, спит по 12-14 часов, чтобы избежать столкновения с реальностью, это повод для консультации со специалистом.

Еще один сигнал — соматизация тревоги, когда напряжение уходит в тело, объяснила Крашкина. Родителей, отметила она, часто раздражают внезапные боли в животе, тошнота перед репетитором, головные боли или обострение кожных проблем. Врач подчеркнула, что это не симуляция, а вегетативная нервная система, работающая на износ.

«Опасным симптомом является когнитивное сужение, когда подросток зацикливается на мысли: "Не поступлю на бюджет — жизнь кончена, я неудачник". Логика и аргументы здесь не работают, а психика находится в туннеле. Кроме того, апатию и неспособность заставить себя открыть учебник родители часто путают с ленью, хотя на самом деле это признак выгорания», — предупредила специалист.

Ребенок, добавила она, может часами лежать, глядя в стену, или бездумно скроллить ленту в состоянии ступора, и это не каприз. Тревожным звонком служит и резкая смена поведения: аккуратный подросток перестает соблюдать гигиену, экстраверт замыкается, либо появляются вспышки немотивированной агрессии.

Родителям врач посоветовала стать «контейнером» для эмоций, а не вторым экзаменатором. Фразы «успокойся», «надо просто стараться», «другие же справляются» запрещены, потому что они обесценивают состояние. Работают другие слова: «Я вижу, как тебе тяжело. Я на твоей стороне, мы справимся с любым результатом».

Крашкина призвала легализовать право на провал и снять с поступления экзистенциальную значимость — это лишь один из множества маршрутов, а не приговор. Она также рекомендовала рассказать подростку истории о том, как временные неудачи вели к хорошим итогам.

Ранее в Госдуме предложили изменить порядок учета Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах. Суть инициативы — предоставить поступающим право выбора формы вступительных испытаний: либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не одновременно по двум формам по одному и тому же предмету.