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Сенат США одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу

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Американский сенат одобрил проект закона о налоговой реформе, передает Reuters. Агентство называет положения документа крупнейшим пересмотром правил в этой сфере.

Проект закона подготовили республиканцы, за него проголосовал 51 сенатор, против — 49. Одно из положений законопроекта предусматривает снижение налога на прибыль для корпораций США с 35 до 20 процентов.

По мнению авторов документа, это повысит конкурентоспособность американской экономики, а также вернет из-за рубежа прибыль американских корпораций.

Президент США Дональд Трамп представил реформу в сентябре, он также называл ее самой масштабной за три десятилетия. Reuters отмечает, что глава государства хотел бы, чтобы налоговые изменения вступили в силу до конца 2017 года. Реформа станет первым крупным законодательным достижением Трампа и его администрации с момента вступления нового президента в должность в январе.

Крупнейшие американские корпорации регистрируют свою прибыль в странах с более мягким, чем в США, налоговым режимом. К примеру, Google проводит финансовые операции через Ирландию и Люксембург. Ирландию используют также Apple и Facebook. Сенат США обвинял производителя iPhone в уходе от выплат с помощью так называемой двойной ирландской схемы налогообложения.

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