Сорос и Рокфеллер выступили против снижения налогов для богатых

Более 400 американских миллиардеров и миллионеров просят Конгресс США не снижать налоги для состоятельных граждан. Среди подписавших обращение — финансист Джордж Сорос, дизайнер одежды Эйлин Фишер (Eileen Fisher), а также инвестор и филантроп Стивен Рокфеллер, пишет The Washington Post.

Предложение республиканской партии о сокращении налогов для богатых в тот момент, когда госдолг страны очень высок, а неравенство доходов граждан достигло максимума с 1920-х годов, является ошибочным, считают авторы обращения. Они полагают, что налоги для состоятельных граждан нужно поднимать, а не снижать.

Материалы по теме Обмазались властью Зачем богатейшие люди мира идут в политику Сладкий наркотик Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги

Прибыли американских компаний находятся на рекордных уровнях, а богатым не нужно еще больше денег, подчеркивается в обращении к Конгрессу. Правительству нужно направлять средства на цели, от которых выигрывают все граждане: образование, науку, инфраструктурные проекты, поддержание программы медицинского страхования Medicaid, считают авторы письма.

По данным Institute for Policy Studies США, совокупное состояние трех богатейших американцев сейчас больше, чем общее состояние беднейшей половины населения страны.

В конце сентября президент США Дональд Трамп представил план самых масштабных изменений налоговой системы страны за три десятилетия. За Конгрессом остается право повысить налоги для наиболее состоятельных граждан.

Белый дом и лидеры республиканцев считают, что налоговая реформа будет способствовать росту инвестиций в экономику США. Критики инициативы Трампа считают, что она выгодна богатым слоям населения и компаниям, а также может увеличить дефицит бюджета на триллионы долларов.