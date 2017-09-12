Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов

Государственный долг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 триллионов долларов. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Washington Examiner.

Как отмечается, это произошло после подписания президентом США Дональдом Трампом закона о временном повышении порога государственного долга страны. Трамп пошел на данный шаг на условии, что американские парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви».

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7 сентября сенат Конгресса США продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря. На помощь пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма» было выделены 15,25 миллиарда долларов.

2 сентября международное агентство S&P предупредило, что без повышения потолка госдолга США могут столкнуться с негативными последствиями, сравнимыми с последствиями банкротства Lehman Brothers (оно стало одной из причин мирового финансового кризиса 2008 года). В октябре 2017-го американский Минфин должен направить 81 миллиард долларов в трастовый фонд ветеранов военной службы. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США пришлось бы объявить технический дефолт.