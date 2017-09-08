Ты их госдолг видел?!

Сенат Конгресса США пошел на уступки президенту, подняв потолок госдолга и выделив более 15 миллиардов долларов на помощь жертвам стихии. До 8 декабря Америка может спокойно продолжать жить взаймы. Тем не менее в последний месяц 2017 года две ветви власти снова столкнутся с этой проблемой, и американское государство может второй раз за последние пять лет уйти в отпуск, поскольку на функционирование административных органов не хватит денег. В 2013 году США уже испытали из-за этого определенные неудобства, но проблему удалось решить сравнительно быстро и без серьезных последствий. В этом году все может быть иначе: международное агентство Standard & Poor's пророчит стране множество финансовых проблем из-за того, что в бюджете деньги заканчиваются раньше времени.

Экономика в долг

С начала XXI века американский государственный долг растет беспрецедентными темпами. После 2000 года он увеличился примерно в 4 раза — почти до 20 триллионов долларов. За предыдущие 20 лет рост был пятикратным, но и инфляция тогда была в 2 раза выше, то есть в сопоставимых ценах произошло заметное ускорение роста. На данный момент задолженность Америки на 7 процентов превышает ВВП страны (в последний раз такое наблюдалось во время Второй мировой войны), и отрыв с каждым годом увеличивается.

Особых проблем с выплатами по обязательствам США, впрочем, не испытывают: установившиеся в последнее десятилетие низкие ставки позволяют бюджету исправно погашать процент по облигациям, не особо ущемляя себя в других тратах. И все же ситуация давно вызывает беспокойство, особенно в консервативных кругах.

По действующим уже сто лет правилам, Конгресс устанавливает потолок, выше которого долг подниматься не может. За век он менялся уже десятки раз. При всем негативном отношении к росту долга, обычно конгрессмены и Белый дом успешно договариваются о повышении потолка. Вместе с тем его наличие дает политикам в руки довольно сильный инструмент шантажа. В обмен на поддержку очередного «потолочного» закона можно выбить большие преференции для себя или своей партии.

Белый дом и Конгресс всегда успевали договориться о долге Фото: Mark Wilson / Getty Images

Правительство в отгуле

В последнее время противостояние между группировками американской элиты (и речь не всегда о противостоянии по партийной линии) заметно обострилось, компромиссы по отдельным вопросам достигаются со все большими усилиями. Повышение потолка госдолга , которое прежде было все-таки техническим мероприятием, превращается в настоящее политическое шоу со своими звездами и миллионами зрителей.

Впервые проблемы возникли еще в 1995 году, при президенте Билле Клинтоне. Республиканцам не понравились растущие расходы администрации Клинтона, и они пригрозили отказом в повышении потолка. Правительство на уступки не пошло, и соответствующий закон не был принят вовремя. На 27 дней из-за невозможности новых заимствований часть чиновничьего корпуса прекратила работу: в отпуск было отправлено 600 тысяч человек, в частности, подавляющее большинство сотрудников НАСА. При этом ключевые ведомства продолжали функционировать, а старые долги — выплачиваться. Но скандал крайне негативно повлиял на имидж основных игроков американской политики, и после этого долгое время таких противостояний пытались избегать.

Новый виток обострения пришелся на правление администрации Барака Обамы. Угроза приостановки работы правительства из-за долгового потолка возникла в 2011 году, но тогда договориться удалось. Решение об увеличении лимита привело к тому, что агентство S&P впервые в истории понизило рейтинг США с безупречных AAA до AA+.

Спустя два года все было гораздо серьезнее: медицинская реформа Обамы вызвала жесткое неприятие со стороны республиканцев, и они в начале октября все-таки отправили правительство на каникулы. Перерыв в бюджетном процессе временно лишил работы большую часть сотрудников НАСА, Минторга, Минэнерго, МВД и Белого дома. Половина гражданского персонала министерства обороны также получила возможность отдохнуть за свой счет. Всего на каникулах побывали 800 тысяч человек. За сутки до возможного дефолта — 16 октября 2013 года — республиканцы сдались и отдали голоса за повышение порога долга на 1,1 триллиона долларов. Поиск решения растянулся на несколько месяцев, договориться в итоге удалось на условиях значительного секвестра бюджета США на ближайшие годы. Что самое интересное, на экономике государства каникулы практически никак не сказались.

Трамп требовал поднять потолок госдолга еще в августе Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Угроза рецессии

И вот теперь новый раунд противостояния. На первый взгляд, взяться ему неоткуда: обе палаты Конгресса и администрацию контролирует одна партия — республиканская. И в этом коренное отличие нынешних раскладов. Дело в том, что у Конгресса и президента часто не совпадают точки зрения, как показывает история с введением санкций против России. Вопрос с потолком госдолга также вылился в противостояние. Трамп пытался надавить на своих сопартийцев в Конгрессе. Но Конгресс обычно отказывается поднимать уровень возможных заимствований без каких-то дополнительных мер.

Ситуация 2017 года отличается и тем, что последствия могут оказаться более серьезными. Таково мнение рейтингового агентства Standard & Poor's, считающего, что легким испугом, как 4 года назад, Америка уже не отделается. В нынешней накаленной политической атмосфере остановка работы правительства может привести не только к прямым потерям для ВВП, но и к утрате инвесторами уверенности в американской экономике, считает аналитик агентства Бет Бовино. Бизнесмены могут «уйти в кеш» и прекратить тратить деньги на период вашингтонских коллизий.

Но самое опасное — это вероятность кассового разрыва у американского Минфина. На 2 октября назначен платеж в трастовый фонд ветеранов военной службы размером в 81 миллиард долларов. После этого казна государства без повышения уровня заимствований может опустеть в буквальном смысле этого слова, что означает технический дефолт США, которого в предыдущие разы удалось избежать.

Последствия, по мнению, S&P будут более масштабными, чем после краха инвестбанка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, вызвавшего тогда глобальный финансовый кризис. Государственные расходы могут упасть на 4 процента ВВП, и это немедленно отправит США в глубокую рецессию. Как себя поведут в таком случае американские и мировые финансовые рынки, спрогнозировать очень сложно. Есть все основания полагать, что события в Вашингтоне могут запустить цепную реакцию по всему земному шару, так как определенные экономические проблемы есть у всех крупных игроков в системе: в Китае внутренняя задолженность перевалила за все допустимые отметки, а Европа не первый год балансирует на грани банковского кризиса.

В S&P опасались, что очередной спор Конгресса с президентом закончится плохо для американской экономики. Угрозу удалось отодвинуть на несколько месяцев Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Харви» рассудил

Удар стихии заставил противоборствующие стороны пойти на компромисс. Ураган «Харви» спутал карты всем игрокам. Помощь пострадавшим, восстановление затопленных домов и разрушенной инфраструктуры требует огромных денежных вливаний. По словам губернатора Техаса Грега Эббота, штату потребуется порядка 180 миллиардов долларов. Стихийное бествие отодвинуло противостояние между представителями разных ветвей власти на задний план.

«Только что прошедший ураган "Харви" и приближающийся вслед за ним ураган "Ирма", который, по разным оценкам, может оказаться даже разрушительней, чем "Харви", и по своим последствиям рискует сравниться с "Катриной" 2005 года, существенно понизил вероятность закрытия правительства. Если еще в середине лета эксперты оценивали вероятность такого события в 50 процентов, а всего несколькими днями ранее — в 35 процентов, то к 5 сентября аналитики Goldman Sachs дали оценку в 15 процентов», — констатирует аналитик «Финама» Алексей Корнеев.

Действительно, 6 сентября президенту Дональду Трамп удалось договориться о повышении потолка госдолга, чтобы государство продолжало нормально функционировать. Одновременно принимается пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви» (то есть фактически идет размен: да, мы разрешаем вам брать в долг все больше денег, но давайте тратить их на благие цели, вроде восстановления Техаса). По итогам встречи лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси опубликовали заявление, в котором сообщили, что «президент и лидеры конгресса договорились утвердить помощь для [пострадавших от урагана] "Харви", повысить потолок госдолга и решать эти вопросы до 15 декабря». Также отмечается, что и президент, и Конгресс хотят «избежать дефолта в декабре». На следующий день сенат Конгресса США повысил потолок госдолга до 8 декабря. Кроме того, был выделен транш помощи пострадавшим от стихии размером в 15,25 миллиарда долларов. То есть Трампу удалось отодвинуть вопрос дефолта США с октября на конец года. И в декабре, скорее всего, мы снова станем свидетелями столкновения президента и Конгресса по поводу госдолга. Предупреждение S&P снова обретет актуальность.

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Корнеев отмечает, что S&P излишне драматизирует ситуацию. По его словам, страсти вокруг планки госдолга — спектакль, продолжающийся уже 65 лет, под который те или иные группировки лоббистов проталкивают в конгрессе свои интересы. «С 1962 года планка госдолга поднималась 74 раза, и ни разу правительство не допустило, чтобы ситуация дошла до крайности или тем более — перешла в неуправляемый режим», — говорит эксперт.

Возможный дефолт США отодвинули на декабрь. Но несогласование бюджета и кассовый разрыв Минфина — это лишь временная проблема. Как показывает практика, американцам каждый раз удается ее решить (пусть и иногда отправляя почти миллион чиновников в отпуск). Да, долг США огромен — 19,98 триллионов долларов по данным на 7 сентября (61 тысяча долларов на каждого жителя страны). Однако, во-первых, Соединенные Штаты всегда платят по счетам, недаром казначейские облигации считаются одним из самых надежных долговых инструментов. И размер долга не играет большой роли, так как США не обязаны гасить все 20 триллионов в один момент. Во-вторых, не надо забывать, в какой валюте номинирован американский долг. Он долларовый. Значит, при необходимости всегда можно запустить печатный станок.