Американский сенат отсрочил дефолт США

Сенат Конгресса США продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает РИА Новости.

Также сенатом на помощь пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма» были выделены 15,25 миллиарда долларов. Это решение позволит избежать бюджетных разногласий на фоне бушующей стихии, отмечает агентство.

Накануне на временное повышение потолка госдолга США согласился президент США Дональд Трамп. Он пошел на данный шаг на условии, что парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви».

2 сентября международное агентство S&P предупредило, что без повышения потолка госдолга США могут столкнуться с негативными последствиями, сравнимыми с последствиями банкротства Lehman Brothers (оно стало одной из причин мирового финансового кризиса 2008 года). В октябре 2017-го американский Минфин должен направить 81 миллиард долларов в трастовый фонд ветеранов военной службы. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США пришлось бы объявить технический дефолт.

