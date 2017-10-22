Экономика
 
Последние новости
На акцию в поддержку смещенного правительства вышли полмиллиона каталонцев
Пользователи соцсетей сообщили о первом снеге в Москве  
Медведева объяснила свое падение на победном Гран-при Москвы
Саакашвили заявил о пропаже троих соратников
На территории МГИМО сгорели два человека
У создателя стиля индастриал обнаружили лейкемию
Протестующие в Киеве выдвинули Порошенко новые требования
Популярные новости
На акцию в поддержку смещенного правительства вышли полмиллиона каталонцев
На территории МГИМО сгорели два человека
Медведева объяснила свое падение на победном Гран-при Москвы
Протестующие в Киеве выдвинули Порошенко новые требования
Саакашвили заявил о пропаже троих соратников
Власти Каталонии обвинили Мадрид в перевороте
У создателя стиля индастриал обнаружили лейкемию

Обмазались властью

Зачем богатейшие люди мира идут в политику

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Деньги и власть — вещи глубоко взаимосвязанные. Однако долгое время считалось, что бизнесмены и профессиональные политики должны заниматься своим делом. Удел предпринимателей — зарабатывать деньги, а влиять на политическую конъюнктуру они могут лишь через лобби. Миллиардеры-президенты были редчайшими исключениями. С начала XXI века ситуация резко изменилась: богачи отбросили стеснение и пошли в политику напрямую. Нередко им удается стать во главе популистского движения, выступающего в поддержку не крупного бизнеса, а бедняков и среднего класса. И, как выясняется, политические игры не мешают наращивать размеры капиталов. «Лента.ру» начинает серию публикаций о бизнесменах, которые достигли успехов в политике.

На этой неделе Forbes опубликовал очередной рейтинг богатейших американцев, согласно которому состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 600 миллионов за последний год и составило 3,1 миллиарда долларов. Трамп занял в списке 248 место. Формально сейчас он не распоряжается своими активами, переведя весь бизнес под управление слепого траста. Законы США не запрещают президенту владеть или руководить бизнесом, но под давлением общественности Трамп принял решение временно отойти от дел.

Неповторимый оригинал

В истории США хватало политиков, вышедших из бизнеса, но пример Трампа, пожалуй, один из наиболее ярких. Впервые президентом стал не просто богатый, а сверхбогатый человек. Это породило множество противоречий: с одной стороны, в предвыборной программе Трампа было достаточно много положений, благоприятствующих предпринимателям и бизнес-компаниям, с другой стороны, некоторые пункты были для них крайне неприятными — например, жесткая позиция в отношении легальной и нелегальной иммиграции, в которой крупные корпорации явно были заинтересованы.

Заняв кресло президента, Трамп окружил себя членами семьи — в частности, немалую роль в политике сейчас играют его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, который стал старшим советником президента. Для деловой Америки это норма, не является чем-то неслыханным и для Америки политической, где династии существовали, существуют и, вероятно, будут существовать. Случай с Трампом, однако, в некоторой степени особенный, поскольку его семья развила чрезвычайную активность в политике именно после избрания ее главы президентом.

У государства регулярно возникали вопросы к миллиардеру Трампу по поводу ведения бизнеса и уплаты налогов — несколько банкротств его компаний, в том числе и казино в Атлантик-Сити, вызывали сомнения. Тем не менее на протяжении десятилетий Трампу удавалось выходить сухим из воды.

Будущий президент США, давно завоевавший популярность шоумена, неоднократно заявлял о желании поучаствовать в политической жизни страны, и именно в роли президента. Четыре раза он планировал участвовать в выборах президента и дважды собирался побороться за пост губернатора штата Нью-Йорк, но каждый раз что-то мешало — при всей медийности рейтинг популярности Трампа был недостаточно высок. Лишь в 2015-2016 годах он смог оседлать волну политического популизма, вопреки всем прогнозам разбив сначала своих соперников по Республиканской партии, а затем и Хиллари Клинтон, считавшуюся явным фаворитом.

Не жалкая пародия

В Чехии есть свой Трамп — с типичным восточноевропейским колоритом, который имеет все шансы повторить успех прототипа. Андрей Бабиш, основатель и главный акционер конгломерата Agrofert является лидером центристско-популистской партии ANO (Акция недовольных граждан — прим. «Ленты.ру»), которая, судя по данным опросов, должна уверенно победить на предстоящих в этот уик-энд выборах. Сегодня ANO предположительно набирает 25-27 процентов голосов — на 12-15 процентных пунктов больше, чем ближайшие преследователи.

В отличие от Трампа, впрочем, Бабиш уже накопил некоторый опыт в большой политике. На протяжении трех лет он работал в качестве министра финансов республики. Фигурой он является достаточно скандальной. Во-первых, его подозревают в связях в бывшей разведкой социалистической Чехословакии StB. Во-вторых, критики обвиняли его в конфликте интересов при занятии должности в правительстве — Бабиш долгое время не оставлял руководства Agrofert, затягивая с переводом компании в «слепой траст». В конце концов он был уволен с поста министра, хотя вины своей не признал, а его партия идет на выборы под лозунгами борьбы с коррупцией.

Как бы то ни было, состояние Бабиша растет довольно стабильно. Если до назначения в правительство он владел примерно тремя миллиардами долларов (впрочем, разные источники приводят разные цифры — «Лента.ру»), то теперь его состояние достигает 4,1 миллиарда долларов, и он занимает второе место среди чешских богачей.

Интересно, что Бабиш долгое время ругал Трампа и отрицал всякое сходство с ним. В 2015 году он заявил, что американский миллиардер — неудачник, ссылаясь на историю его банкротств. Однако после победы Трампа в распубликанских праймериз в 2016 году Бабиш вдруг начал находить сравнения с ним лестными для себя и постоянно подчеркивал их в интервью и публичных выступлениях. «По крайней мере Трамп, в отличие от большинства американцев, найдет на карте Чехию — его первая жена чешка», — сказал он сразу после выборов президента США.

Информация — золото

Майкл Блумберг — ведущая фигура в финансах и медиабизнесе США. Но поначалу его карьера развивалась с переменным успехом. В 1981 году он был уволен с позиции партнера из инвестиционного банка Salomon Brothers. Правда, выходное пособие было весьма солидным, особенно по тем временам: 10 миллионов долларов.

Однако без дела финансист не сидел. Имея огромный опыт работы на Уолл-Стрит, он понимал, насколько важна для игроков рынка оперативная информация. Блумберг воспользовался стремительным ростом в области компьютеризации и информационных технологий, основав собственное одноименное агентство. В 1982 году первым клиентом Bloomberg стал банк Merrill Lynch.

Агентство добилось феноменальных результатов с развитием интернета, и к середине 1990-х Майкл Блумберг пополнил ряды американских миллиардеров. Но, достигнув успеха на одном поприще, решил не останавливаться и попробовать силы в политике.

В 2001 году Блумберг при поддержке Республиканской партии выиграл выборы мэра Нью-Йорка. Медиамагнат оказался чрезвычайно успешным мэром и удерживался у власти три срока подряд. За время его правления крупнейший город США восстановился от последствий атак 11 сентября 2001 года и пережил финансовый кризис 2008 года, сохранив статус финансовой столицы мира.

Блумберг вступил на пост мэра очень богатым человеком, а покинул его супербогатым: по данным Forbes, в 2001 году его состояние составляло 4 миллиарда долларов, а к 2009 году, когда он избрался на последний срок, оно составило 17,5 миллиарда долларов (напомним, все это происходило на фоне глобального финансового кризиса, когда из-за обвала фондовых рынков многие миллиардеры теряли до половины «бумажного» состояния). Уходя с поста в 2013 году, он имел капитал в размере 27 миллиардов долларов, а по последним данным его состояние достигло 47 миллиардов долларов.

При этом в течение всех трех своих сроков на посту мэра Блумберг получал символическую зарплату — один доллар и за 20 лет пожертвовал на благотворительность около 650 миллионов долларов.

Эхо сирийской войны

В Ливане трансформация представителей крупного бизнеса в политические фигуры и обратно — вообще норма жизни. Наджиб Микати дважды возглавлял правительство самой обеспеченной из ненефтяных арабских стран. Микати сделал состояние на телекоммуникационных технологиях, основав в 1982 году вместе с братом компанию Investcom, которую в 2006 году продали южноафриканской MTN Group за 3,6 миллиарда долларов. После продажи телекоммуникационной компании они с братом основали M1 Group, которая занимается инвестициями в телекоммуникации, недвижимость и розничную торговлю.

В 2000 году Микати избрался в парламент Ливана, а в 2005-м его репутация умеренного политика, имеющего опыт «олигарха» и налаженные связи среди всех общин этнически и конфессионально разнородной страны, позволили ему занять должность премьер-министра, которым, согласно ливанским законам, может стать только мусульманин.

Перед выборами 2005 года он исполнял свои функции с приставкой «и.о.», и лишь в 2011 году обеспечил себе полноценный премьерский пост. В ходе этих выборов он возглавил коалицию, в которую входили как христианские партии, так и шиитская «Хезболла». Микати был компромиссным вариантом для всех, во многом благодаря ему в стране сохранилась стабильность в пик «арабский весны», от которой дрожал весь Ближний Восток. Ведь, как известно, деньги любят тишину.

Сегодня состояние Микати Forbes оценивает в 2,7 миллиарда долларов, что делает его (наряду с братом Тахой) богатейшим человеком этой небольшой ближневосточной страны. За период политической деятельности объем принадлежащих ему активов вырос в несколько раз.

Дмитрий Мигунов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0819 октября
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева

Блондинки в деле

Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
21:1621 октября

В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению

15:1220 октября

Российский софт стал вопросом национальной безопасности

15:3021 октября

Объявлена дата возвращения турецких помидоров в Россию

Экономика00:0618 октября

Стоп!

Замедление инфляции грозит России катастрофой
11:1121 октября

Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи

15:2020 октября

Шредер рассказал об отношениях с Сечиным

01:2721 октября

Дефицит бюджета США достиг 666 миллиардов долларов

Экономика00:0317 октября
Билл Гейтс

Не жалко

На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
19:3520 октября

Греф раскрыл секрет успеха

12:3120 октября

Эквадор попросит освободить его от сделки с ОПЕК

18:0620 октября

«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса

Россия
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
Ход конем: Ксения Собчак идет в президенты
Она устала от Зюганова с Жириновским и пообещала быть против всех
Путин порассуждал о вещах страшнее ядерной бомбы
Путин пообщался на английском с участниками Всемирного фестиваля молодежи
В Кемерово открылся обновленный бульвар Строителей
Все материалы
Мир
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
МИД рассказал о грядущей встрече Лаврова и Тиллерсона
Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Израиль атаковал позиции сирийской армии
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Протестующие в Киеве выдвинули Порошенко новые требования
Глава Организации украинских националистов задержан в Киеве
Виновницу смертельного ДТП в Харькове отправили под арест
Под Одессой задержали продававшего взрывчатку офицера ВСУ
Президента Молдавии лишили права назначить министра обороны
Депутат Рады рассказал о причастности сотрудника СБУ к аварии в Харькове
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению
Объявлена дата возвращения турецких помидоров в Россию
Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи
Дефицит бюджета США достиг 666 миллиардов долларов
Греф раскрыл секрет успеха
«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса
Все материалы
Силовые структуры
Король Сильвестр
Новгородский тракторист стал властелином преступной Москвы
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области
Задержано руководство петербургского отделения Росмолодежи
Программист Левашов заочно арестован
Высокопоставленный тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления
Все материалы
Наука и техника
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне
Создано универсальное средство от рака
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Названа причина невидимости инопланетян
Все материалы
Спорт
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
Шлеменко нашел виноватых в поражении от Мусаси
Медведева победила на Гран-при по фигурному катанию в Москве
Лебедев предсказал судьбу Гассиева во Всемирной боксерской суперсерии
«Спартак» потерял очки с «Амкаром»
Болт обозначил сроки дебюта в футболе
Россиянка Касаткина проиграла в финале Кубка Кремля
Все материалы
Культура
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
Нахамившая другу умирающего Марьянова диспетчер скорой уволилась
У создателя стиля индастриал обнаружили лейкемию
Аудит «Евровидения» на Украине выявил нарушения на 18 миллионов долларов
Обнаженная дублерша из «Психо» рассказала о плюсах нудизма
Все материалы
Интернет и СМИ
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Google вознаградит хакеров за взлом своих приложений
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Реклама с фотографией Брежнева нанесла моральный вред его внуку
Все материалы
Ценности
Двинут поршами
Плейбои со всей Европы выложат миллионы за уникальные Porsche
Мелания Трамп передала платье для инаугурацонного бала музею
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Новые футболки из кусков старых маек оценили в 470 долларов
Женщин предложили помечать
Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
Все материалы
Путешествия
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Все материалы
Из жизни
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
В американском ресторане сняли на видео «призрака»
Дети Виктории Бекхэм спародировали свою мать
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы