Обмазались властью

Деньги и власть — вещи глубоко взаимосвязанные. Однако долгое время считалось, что бизнесмены и профессиональные политики должны заниматься своим делом. Удел предпринимателей — зарабатывать деньги, а влиять на политическую конъюнктуру они могут лишь через лобби. Миллиардеры-президенты были редчайшими исключениями. С начала XXI века ситуация резко изменилась: богачи отбросили стеснение и пошли в политику напрямую. Нередко им удается стать во главе популистского движения, выступающего в поддержку не крупного бизнеса, а бедняков и среднего класса. И, как выясняется, политические игры не мешают наращивать размеры капиталов. «Лента.ру» начинает серию публикаций о бизнесменах, которые достигли успехов в политике.

На этой неделе Forbes опубликовал очередной рейтинг богатейших американцев, согласно которому состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 600 миллионов за последний год и составило 3,1 миллиарда долларов. Трамп занял в списке 248 место. Формально сейчас он не распоряжается своими активами, переведя весь бизнес под управление слепого траста. Законы США не запрещают президенту владеть или руководить бизнесом, но под давлением общественности Трамп принял решение временно отойти от дел.

Неповторимый оригинал

В истории США хватало политиков, вышедших из бизнеса, но пример Трампа, пожалуй, один из наиболее ярких. Впервые президентом стал не просто богатый, а сверхбогатый человек. Это породило множество противоречий: с одной стороны, в предвыборной программе Трампа было достаточно много положений, благоприятствующих предпринимателям и бизнес-компаниям, с другой стороны, некоторые пункты были для них крайне неприятными — например, жесткая позиция в отношении легальной и нелегальной иммиграции, в которой крупные корпорации явно были заинтересованы.

Заняв кресло президента, Трамп окружил себя членами семьи — в частности, немалую роль в политике сейчас играют его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, который стал старшим советником президента. Для деловой Америки это норма, не является чем-то неслыханным и для Америки политической, где династии существовали, существуют и, вероятно, будут существовать. Случай с Трампом, однако, в некоторой степени особенный, поскольку его семья развила чрезвычайную активность в политике именно после избрания ее главы президентом.

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У государства регулярно возникали вопросы к миллиардеру Трампу по поводу ведения бизнеса и уплаты налогов — несколько банкротств его компаний, в том числе и казино в Атлантик-Сити, вызывали сомнения. Тем не менее на протяжении десятилетий Трампу удавалось выходить сухим из воды.

Будущий президент США, давно завоевавший популярность шоумена, неоднократно заявлял о желании поучаствовать в политической жизни страны, и именно в роли президента. Четыре раза он планировал участвовать в выборах президента и дважды собирался побороться за пост губернатора штата Нью-Йорк, но каждый раз что-то мешало — при всей медийности рейтинг популярности Трампа был недостаточно высок. Лишь в 2015-2016 годах он смог оседлать волну политического популизма, вопреки всем прогнозам разбив сначала своих соперников по Республиканской партии, а затем и Хиллари Клинтон, считавшуюся явным фаворитом.

Не жалкая пародия

В Чехии есть свой Трамп — с типичным восточноевропейским колоритом, который имеет все шансы повторить успех прототипа. Андрей Бабиш, основатель и главный акционер конгломерата Agrofert является лидером центристско-популистской партии ANO (Акция недовольных граждан — прим. «Ленты.ру»), которая, судя по данным опросов, должна уверенно победить на предстоящих в этот уик-энд выборах. Сегодня ANO предположительно набирает 25-27 процентов голосов — на 12-15 процентных пунктов больше, чем ближайшие преследователи.

Андрей Бабиш Фото: David W Cerny / Reuters

В отличие от Трампа, впрочем, Бабиш уже накопил некоторый опыт в большой политике. На протяжении трех лет он работал в качестве министра финансов республики. Фигурой он является достаточно скандальной. Во-первых, его подозревают в связях в бывшей разведкой социалистической Чехословакии StB. Во-вторых, критики обвиняли его в конфликте интересов при занятии должности в правительстве — Бабиш долгое время не оставлял руководства Agrofert, затягивая с переводом компании в «слепой траст». В конце концов он был уволен с поста министра, хотя вины своей не признал, а его партия идет на выборы под лозунгами борьбы с коррупцией.

Как бы то ни было, состояние Бабиша растет довольно стабильно. Если до назначения в правительство он владел примерно тремя миллиардами долларов (впрочем, разные источники приводят разные цифры — «Лента.ру»), то теперь его состояние достигает 4,1 миллиарда долларов, и он занимает второе место среди чешских богачей.

Интересно, что Бабиш долгое время ругал Трампа и отрицал всякое сходство с ним. В 2015 году он заявил, что американский миллиардер — неудачник, ссылаясь на историю его банкротств. Однако после победы Трампа в распубликанских праймериз в 2016 году Бабиш вдруг начал находить сравнения с ним лестными для себя и постоянно подчеркивал их в интервью и публичных выступлениях. «По крайней мере Трамп, в отличие от большинства американцев, найдет на карте Чехию — его первая жена чешка», — сказал он сразу после выборов президента США.

Информация — золото

Майкл Блумберг — ведущая фигура в финансах и медиабизнесе США. Но поначалу его карьера развивалась с переменным успехом. В 1981 году он был уволен с позиции партнера из инвестиционного банка Salomon Brothers. Правда, выходное пособие было весьма солидным, особенно по тем временам: 10 миллионов долларов.

Однако без дела финансист не сидел. Имея огромный опыт работы на Уолл-Стрит, он понимал, насколько важна для игроков рынка оперативная информация. Блумберг воспользовался стремительным ростом в области компьютеризации и информационных технологий, основав собственное одноименное агентство. В 1982 году первым клиентом Bloomberg стал банк Merrill Lynch.

Майкл Блумберг Фото: Shaun Best / Reuters

Агентство добилось феноменальных результатов с развитием интернета, и к середине 1990-х Майкл Блумберг пополнил ряды американских миллиардеров. Но, достигнув успеха на одном поприще, решил не останавливаться и попробовать силы в политике.

В 2001 году Блумберг при поддержке Республиканской партии выиграл выборы мэра Нью-Йорка. Медиамагнат оказался чрезвычайно успешным мэром и удерживался у власти три срока подряд. За время его правления крупнейший город США восстановился от последствий атак 11 сентября 2001 года и пережил финансовый кризис 2008 года, сохранив статус финансовой столицы мира.

Блумберг вступил на пост мэра очень богатым человеком, а покинул его супербогатым: по данным Forbes, в 2001 году его состояние составляло 4 миллиарда долларов, а к 2009 году, когда он избрался на последний срок, оно составило 17,5 миллиарда долларов (напомним, все это происходило на фоне глобального финансового кризиса, когда из-за обвала фондовых рынков многие миллиардеры теряли до половины «бумажного» состояния). Уходя с поста в 2013 году, он имел капитал в размере 27 миллиардов долларов, а по последним данным его состояние достигло 47 миллиардов долларов.

При этом в течение всех трех своих сроков на посту мэра Блумберг получал символическую зарплату — один доллар и за 20 лет пожертвовал на благотворительность около 650 миллионов долларов.

Эхо сирийской войны

В Ливане трансформация представителей крупного бизнеса в политические фигуры и обратно — вообще норма жизни. Наджиб Микати дважды возглавлял правительство самой обеспеченной из ненефтяных арабских стран. Микати сделал состояние на телекоммуникационных технологиях, основав в 1982 году вместе с братом компанию Investcom, которую в 2006 году продали южноафриканской MTN Group за 3,6 миллиарда долларов. После продажи телекоммуникационной компании они с братом основали M1 Group, которая занимается инвестициями в телекоммуникации, недвижимость и розничную торговлю.

Наджиб Микати Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В 2000 году Микати избрался в парламент Ливана, а в 2005-м его репутация умеренного политика, имеющего опыт «олигарха» и налаженные связи среди всех общин этнически и конфессионально разнородной страны, позволили ему занять должность премьер-министра, которым, согласно ливанским законам, может стать только мусульманин.

Перед выборами 2005 года он исполнял свои функции с приставкой «и.о.», и лишь в 2011 году обеспечил себе полноценный премьерский пост. В ходе этих выборов он возглавил коалицию, в которую входили как христианские партии, так и шиитская «Хезболла». Микати был компромиссным вариантом для всех, во многом благодаря ему в стране сохранилась стабильность в пик «арабский весны», от которой дрожал весь Ближний Восток. Ведь, как известно, деньги любят тишину.

Сегодня состояние Микати Forbes оценивает в 2,7 миллиарда долларов, что делает его (наряду с братом Тахой) богатейшим человеком этой небольшой ближневосточной страны. За период политической деятельности объем принадлежащих ему активов вырос в несколько раз.

