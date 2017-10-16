Финансы
 
Последние новости
Беглянка из Северной Кореи рассказала о бомбе-шишке и убитых американцах
Немецкий вратарь отбил мяч пенисом
Apple выпустила рекордно мало iPhone X
Украинские националисты захватили вертолетную площадку Януковича
Тактаров обвинил «людишек без штанов» в конфликте с Емельяненко
Сыгравшая Сансу в «Игре престолов» актриса объявила о помолвке
Познер пожурил Дудя за мат и желание угодить толпе
Популярные новости
Появились новые подробности аварии с голой россиянкой в Доминикане
Омский гей публично рассказал о пытках в секретной тюрьме Чечни
Украинские националисты захватили вертолетную площадку Януковича
Беглянка из Северной Кореи рассказала о бомбе-шишке и убитых американцах
Познер пожурил Дудя за мат и желание угодить толпе
Сыгравшая Сансу в «Игре престолов» актриса объявила о помолвке
Директор интерната под Ярославлем заставила детей выпить собственную мочу

Не жалко

На что тратят свои деньги самые богатые люди мира

Перейти в «Мою Ленту»
Билл Гейтс
Билл Гейтс
Кадр: whatcounts / Flickr

Основатель корпорации Microsoft, а по совместительству самый богатый человек планеты Билл Гейтс рискует потерять свой статус из-за чрезмерной любви к благотворительности, отмечало на прошлой неделе агентство Bloomberg. Если бы Гейтс не тратился на благотворительность — его состояние было бы почти в два раза больше, и никто бы не дышал основателю Microsoft в спину. «Лента.ру» рассказывает, на что тратят деньги богатейшие люди планеты.

Благотворительные проекты съели около 62,5 миллиарда состояния Гейтса — именно во столько Bloomberg оценивает 700 миллионов акций Microsoft, которые он передал в свое время под управление благотворительным фондам. Сейчас состояние Гейтса оценивается в 87,5 миллиарда долларов.

Главный благотворительный проект Гейтса — Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), или просто Gates Foundation. Экс-глава Microsoft основал его вместе со своей женой Мелиндой, которая также работала в Microsoft. Фонд был создан в 2000 году и объединил три благотворительных организации семьи Гейтс. Сегодня это самый крупный благотворительный фонд в мире — в нем работает около 1,5 тысячи человек. В 2013 году Билл Гейтс пожертвовал фонду 28 миллиардов долларов, что временно отразилось на его положении в рейтинге богатейших людей планеты.

Совокупные активы фонда на конец 2016 года составляли более 41 миллиарда долларов — почти в два раза больше российского Резервного фонда (17 миллиардов долларов на 1 октября 2017 года) и почти в два раза меньше Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 72,6 миллиарда на 1 октября. Более свежих данных у фонда Гейтсов нет, так как он отчитывается раз в год. Со времени основания фонд выдал на различные программы и гранты более 41 миллиарда долларов.

BMGF имеет четыре подразделения, которые работают по своим направлениям. Подразделение «Глобальное развитие» отвечает за финансирование программ по борьбе с голодом и бедностью; отдел «Глобальное здоровье» работает в сфере медицины и науки, цель подразделения — помогать спасать жизни в развивающихся странах. Американское отделение фонда старается усовершенствовать систему среднего и послешкольного образования в США, помогает детям и семьям. Также у фонда есть свое «лоббистское» подразделение — «Глобальной политики и защиты», этот отдел занимается продвижением «необходимой для нашей работы политики в мире».

Основу капитала фонда составляют пожертвованные доли в компаниях, с помощью которых фонд зарабатывает основную долю собственных средств. По итогам второго квартала 2017 года BMGF владел почти 60 миллионами акций категории «Б» в Berkshire Hathaway — главном детище еще одного из самых богатых людей планеты Уоррена Баффета, который также принимает непосредственное участие в работе Gates Foundation.

Доля BMGF в Berkshire Hathaway оценивается в 11,1 миллиарда долларов; на втором месте — «родная» Microsoft: 64 миллиона акций стоимостью почти 5 миллиардов долларов; замыкает тройку Caterpillar Inc. — 11,26 миллиона акций стоимостью почти 1,5 миллиарда долларов. Также фонд владеет долями в Wal-Mart, FedEx, Coca-Cola и др.

Мировой решала

Принцип работы фонда Гейтсов напоминает классический инвестиционный фонд: BMGF публично объявляет, какую задачу хочет помочь решить, после чего объявляется прием заявок на получение гранта или заключение контракта. Фонд Гейтсов анализирует все поступившие заявки, проводит проверку потенциального контрагента и на основе всей полученной информации принимает финальное решение, куда вложить деньги. По итогам гранта, программы или заключенного контракта фонд требует детального отчета о проделанной работе.

BMGF ставит перед собой очень амбициозные задачи с расчетом на будущее. Например, отдел «Глобального здоровья» планирует к 2035 году решить проблему диарейных заболеваний среди детей возрастом до пяти лет во всем мире. Другая задача — победить малярию и туберкулез. А еще накормить Африку, снабдить всех бедных женщин контрацептивами к 2020 году в рамках программ по планированию семьи и распространять системы очистки фекалий для получения чистой питьевой воды. Воду из фекалий, кстати, Гейтс пробовал лично еще в 2015 году.

«Лоббистское подразделение» фонда, например, объявило войну табаку. Согласно цели программы, фонд Гейтсов намерен не только лоббировать ужесточение законодательства в отношении продаж, распространения и рекламы табачной продукции, но и вовсе «ограничить влияние табачных компаний на работу государства». То есть фонд прямым текстом заявляет, что намерен вмешиваться во внтуренние дела тех стран, основу экономики которых составляют табачные компании.

«В странах, которые выращивают табак и производят табачные изделия, табачная индустрия оказывает колоссальное влияние на государственную политику, зарплатную политику, продвигает свои рекламные и спонсорские кампании», — говорится в разделе «Вызов» программы по борьбе с табаком.

Воевать с производителями табачных изделий будет, конечно, не фонд Гейтсов, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая реализует программу по контролю за табаком по всему миру. ВОЗ, кстати, находится в числе главных получателей средств фонда, а сам Гейтс стал вторым после США спонсором ВОЗ за последние десять лет: он перечисляет организации больше Великобритании, которая, наоборот, грозится сократить финансирование. Критики отмечают, что столь значительное финансовое влияние Гейтса на ВОЗ фактически превратило международную организацию в «реализатора хотелок Гейтса». В качестве примера «хотелки» критики приводят борьбу ВОЗ с полиомиелитом, на которую уходит до четверти ресурсов организации, хотя, на их взгляд, эта проблема не требует такого числа затраченных средств и ресурсов.

Могу себе позволить

Помимо целенаправленной и систематической работы в области благотворительности Гейтс часто просто жертвует деньги. В 1999 году он пожертвовал Массачусетскому технологическому институту 20 миллионов долларов на создание компьютерной лаборатории, названной в честь понятно кого. Деньги на создание компьютерных лабораторий также получили Стэнфордский и Гарвардский университеты.

В конце апреля 2017 года Гейтс сыграл в теннис в паре со швейцарцем Роджером Федерером против американского теннисиста Джона Изнера и гитариста группы Pearl Jam Майка Маккреди. Мероприятие было направлено на популяризацию благотворительного фонда самого Федерера, который также занимается проблемами Африки. Гейтс и Федерер, кстати, выиграли.

Билл и Мелинда Гейтсы не намерены оставлять огромного состояния своим детям: по их мнению, по 10 миллионов долларов на ребенка (всего детей у них трое) вполне достаточно для нормального существования. Семья фактически отказалась от 99,96 процента собственного состояния, передав все капиталы на благотворительность.

Ну, заяц, погоди!

В спину Биллу Гейтсу дышит основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос: его состояние оценивается в 85,9 миллиарда долларов. Безос не может похвастать столь широким опытом благотворительности, как у Гейтса. Более того, он отстаивает концепцию самообеспечения и индивидуальной независимости. Некоторые считают, что это обусловлено его воспитанием и непростым детством: мать Джеффа Джеки родила его еще в подростковом возрасте. Биологический отец Джеффа ушел из семьи, когда будущему миллиардеру было только четыре года. После этого Джеки вышла за отчима основателя Amazon — Мигеля (Майка) Безоса, кубинского иммигранта.

У мальчика с раннего детства был нездоровый интерес к тому, как все работает и как все устроено. После переезда семьи в Майами он быстро «захватил» гараж, который превратил в самую настоящую лабораторию, а через несколько лет, будучи еще подростком, основал свой первый бизнес Dream Institute — летний лагерь для детей, закончивших пятый и шестой классы.

За Безосом не числится ни одной благотворительной организации, он если и делает пожертвования, то старается проводить их самостоятельно. Яркий пример — секретная экспедиция, целью которой было достать со дна Атлантического океана две ступени ракеты «Сатурн V». Одна из ступеней принадлежала ракете-носителю экспедиции «Аполлон-11».

Тем не менее личные филантропические амбиции Безоса, которых на самом деле не так много, периодически сходятся в семейном фонде Bezos Family Foundation. И хоть организация носит его фамилию, основана она была родителями Джеффа — Джеки и Майком Безосами, которые вложили в капитал собственные доли в Amazon еще в 2001 году. Джефф же не пожертвовал фонду ни цента.

Справедливости ради стоит сказать, что доли в Amazon (а именно 210 тысяч акций, стоимость которых впоследствии превысила 6 миллиардов долларов) своим родителям подарил Джефф, но активного участия основатель Amazon в работе фонда не принимает. Джеффа интересуют в основном медицина и технологии, именно в этих направлениях он периодически и жертвует средства. Семейный фонд же в основном инвестирует в образовательные проекты в США.

Яркий пример неожиданной синергии семейного фонда и самого Джеффа — пожертвование в общей сложности 30 миллионов долларов на создание онкологического исследовательского центра им. Фреда Хатчинсона в 2009-2010 годах.

Дедушка Скрудж

Бизнес-магнат, инвестор и филантроп Уоррен Баффет с состоянием в 80,6 миллиарда долларов занимает третье место в рейтинге самых богатых людей планеты. Ему 87 лет, и он, как и Гейтс, намерен оставить своих родственников без накопленного состояния. «Я хочу оставить своим детям ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы они могли делать все, что захотят, но не столько, чтобы они не делали вообще ничего», — пояснил свою идею Баффет, который намерен отдать 99 процентов своего состояния на благотворительность.

Сам Баффет не выдумывает благотворительные цели — он просто жертвует деньги. Именно ему принадлежит рекордное пожертвование: в 2006 году Баффет передал Фонду Мелинды и Билла Гейтсов около 30,7 миллиарда долларов акциями его инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Тогда же Баффет присоединился к фонду Гейтсов, однако он не оказывает серьезное влияние на выбор благотворительных направлений, полностью возложив ответственность на чету Гейтс. Со своей стороны Баффет жертвует только деньги, благодаря его «подарку» фонд Гейтсов получает до 5 процентов доходов Berkshire Hathaway ежегодно.

Однако и у семьи Баффета есть несколько благотворительных фондов, точнее — пять: NoVo Foundation, Howard G. Buffett Foundation, The Susan Thompson Buffett Foundation и Rebecca Susan Buffett Foundation. Объемы средств под управлением этих фондов несравнимы с благотворительными организациями Гейтсов и даже Безосов. Совокупные активы пяти фондов не превышают и одного миллиарда долларов, зато работают они значительно дольше, чем проекты соседей по рейтингу самых богатых людей планеты.

NoVo Foundation фокусируется на проблемах неравенства, эксплуатации и ущемления прав женщин. Руководят фондом младший сын Уоррена Баффета Питер и его жена Дженнифер. Капитал фонда оценивается примерно в 450 миллионов долларов. Последний отчет о деятельности датирован 2015 годом, однако фонд все еще жив и даже ищет директора в одно из своих подразделений. Под таким названием фонд работает с 2008 года, до этого он назывался The Spirit Foundation.
Howard G. Buffett Foundation — Благотворительный фонд старшего сына Уоррена Баффета Говарада. По итогам 2015 года активы фонда составляли около 285 миллионов долларов. Организация борется с голодом, помогает беженцам и пострадавшим в странах, пострадавших от вооруженных конфликтов. Фонд работает по грантовой схеме с 2000 года.

The Susan Thompson Buffett Foundation — самый старый благотворительный фонд семьи Баффет — был основан еще в 1964 году под названием Buffett Foundation. Переименован после смерти жены Уоррена Баффета Сьюзан в 2004 году. На протяжении долгого времени фонд занимался разными задачами: от борьбы с голодом до помощи беженцам. В настоящий момент он сфокусировался на образовании и помогает американским школьникам поступить в университет — берет на себя часть расходов. Организация частенько подвергалась критике за непрозрачность работы, сложную и запутанную структуру управления, а также странный выбор целей финансирования. Масла в огонь подливало то, что главой фонда была дочь Уоррена Баффета Сьюзи, а управляющим директором — ее муж Аллен Гринберг. В пиковый 2008 год совокупный капитал фонда оценивался в 3,5-4 миллиарда долларов, однако оценить нынешнее состояние фонда не удалось, последняя доступная отчетность организации датируется как раз 2008 годом. Интересно, что до того, как Баффет породнился с Гейтсом, лучший инвестор ХХ века планировал после смерти перечислить Buffett Foundation 85 процентов своего состояния, однако передумал и решил отдать 99 процентов фонду Гейтсов. Сам Баффет аргументировал это тем, что фонд Гейтсов «имеет больше шансов повлиять на будущее».

Rebecca Susan Buffett Foundation основан в 1998 году в штате Иллинойс кузиной Уоррена Баффета Ребеккой. Фонд занимался поддержкой здравоохранения и реализовывал образовательные программы. Согласно последней доступной отчетности от 2015 года, активы фонда составляли чуть более 7 миллионов долларов. При этом информации о работе фонда в сети маловато — у организации даже нет собственного сайта.

Благотворительная фишка Баффета — ежегодный аукцион, на котором главный лот — обед с самим Уорреном Бафетом. Все деньги по итогам аукциона жертвуются на благотворительность. В 2017 году пообедать с одним из лучших инвесторов планеты можно было всего за 2,68 миллиона долларов.

Поделись перед смертью

Баффет и Гейтс настолько подружились, что в 2010 году придумали целое движение для богатых жителей планеты — The Giving Pledge, что на русский язык можно перевести как «Дающий обет». Суть движения проста: если вы богаты и не хотите, чтобы ваше состояние попало в плохие руки после вашей смерти, вы вступаете в The Giving Pledge, и минимум половина ваших средств будет потрачена на благотворительность.

В клуб «поделюсь после смерти» уже вступили такие гиганты бизнеса, как основатель Facebook Марк Цукерберг; бывший мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг; бизнесмен, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон; сооснователь Space-X и Tesla Илон Маск и создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Среди близких нам бизнесменов в списке «дающих обет» замечены российский предприниматель, владелец и президент компании «Интеррос» Владимир Потанин и украинский миллиардер, основатель группы «EastOne», зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук.

К движению присоединились более 160 богачей, а совокупные пожертвования на благотворительность достигли астрономической суммы 365 миллиардов долларов. Каждый член The Giving Pledge формально может самостоятельно решить, куда, когда и как пойдут их деньги после смерти. Правда, избежать влияния Gates Foundation вряд ли удастся: Гейтс и Баффет остаются законодателями мод в «благотворительном бизнесе» — во всяком случае, до своей смерти точно.

Егор Поляков

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Финансы00:0713 октября

Паленый товар

Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
17:3516 октября

Зампред ЦБ сравнила инфляцию с облаками

15:5513 октября

За ввоз сыров предложили изымать автомобили

19:0416 октября

Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов

Финансы00:04 4 октября
Майк Новограц

Супер Майк

Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
15:3016 октября

Майские указы Путина оказались под угрозой срыва

18:0613 октября

В тайном майнинге криптовалют задействовали 500 миллионов компьютеров

16:4016 октября

«Криптовалютное государство» захотело на Красную площадь

Финансы00:0610 октября

Пустил в расход

Он первым понял, почему люди сорят деньгами
11:4816 октября

Названы самые зависимые от кредитов имена россиян

14:3412 октября

В России запретят анонимные кошельки и карты

14:2716 октября

За подделку финансовой отчетности предложили сажать на семь лет

Россия
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Директор интерната под Ярославлем заставила детей выпить собственную мочу
Омский гей публично рассказал о пытках в секретной тюрьме Чечни
Чистый разум без границ и берегов
В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Гоша и президент
О чем Путин разговаривал с участниками фестиваля молодежи
Мутко рассказал о пережитой дедовщине
В Сибири забили тревогу из-за казахстанских нечистот
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Появились новые подробности аварии с голой россиянкой в Доминикане
Шойгу из Израиля анонсировал скорое завершение сирийской кампании
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
Ведущую АТО в Донбассе Украину избрали в Совет по правам человека ООН
Венгрия обвинила Украину в лишении национальных меньшинств права на образование
Захарченко заявил о задержании причастных к убийству Моторолы
В Раде предрекли воюющим в Донбассе украинским военным Гаагский трибунал
Вице-спикер парламента Эстонии ушел в отставку из-за домогательств к женщине
Польша отказалась поддержать пересмотр условий ассоциации ЕС и Украины
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
Зампред ЦБ сравнила инфляцию с облаками
Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов
Майские указы Путина оказались под угрозой срыва
«Криптовалютное государство» захотело на Красную площадь
Названы самые зависимые от кредитов имена россиян
За подделку финансовой отчетности предложили сажать на семь лет
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Немецкие эксперты оценили Lada Vesta на тройку
Иракский Курдистан под давлением Ирака существенно снизил добычу нефти
ФАС начала проверку ценообразования авиабилетов
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
В России создадут новую авиакомпанию
В Минфине подтвердили планы брать пошлину за товары дороже 50 евро
Все материалы
Силовые структуры
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Иди лесом: Москва испугалась нового маньяка
В Битцевском парке нашли мужские ноги и голову рядом с трупом женщины
Четвертого члена «банды желтых хризантем» поймали в Рязани
Гостившему в Воронеже калужанину дали пожизненное за убийство хозяев
Следствие заинтересовалось смертью актера Марьянова
В Бурятии задержан третий участник смертельной драки с борцом Власко
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Создан кофе из чеснока
В МГУ открыли волну
Сахар оказался причиной смертоносного рака
Новейшая атомная подлодка США прошла крещение
Все материалы
Спорт
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Джошуа рассказал о нокауте Кличко
Женщина-боксер поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов
Квяту нашли еще одну замену
Легионер «Спартака» похвастался роскошной жизнью в России
Футбольный матч в Аргентине задержали из-за огромного количества конфетти
Информатору WADA Родченкову пригрозили 10 годами тюрьмы
Все материалы
Культура
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
Написать книгу и разбогатеть
Раскрыты секреты бестселлеров «Девушки с татуировкой дракона» и «Кода да Винчи»
Потеря Бойца
В русском кино стало на одного настоящего мужика меньше: умер Дмитрий Марьянов
Павленскому приписали ВИЧ
Появилось видео поджога банка Павленским
Паука из «Коррозии металла» задержали за зигу
Умер мудрец из «Игры престолов» Рой Дотрис
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Британка отправила фото гениталий любовника его детям и угодила под суд
РЕН ТВ выдал за военного эксперта героя мема «Гарольд, скрывающий боль»
Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку WannaCry
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Ведущий в США зачитал рэп и неуклюже показал средний палец зрителям
Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи от переписок
Все материалы
Ценности
Сперва добейся
Маноло Бланик обует женщин в «милахи»
Умный электромотоцикл доставит удовлетворение водителю
Buben & Zorweg нашли способ сохранить от воров часы богатых коллекционеров
Seiko выпустил часы для любителей павлинов
Киргизы восхитились футболкой танцующего миллионера
Наоми Кэмпбелл предложит россиянкам платья из тюля
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Спасение унесенной в море собаки сняли на видео
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Паровоз Гарри Поттера спас застрявшее в болоте семейство
Охотники за подарками в Екатеринбурге несколько часов стояли в очереди на холоде
Все материалы
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
В Нидерландах начнут торговать «УАЗами»
Дрифт-кар сразился в дрэге с одной из самых некрасивых машин
«Группа ГАЗ» объяснила обнаружение тетриса в «ГАЗелях»
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы