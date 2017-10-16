Основатель корпорации Microsoft, а по совместительству самый богатый человек планеты Билл Гейтс рискует потерять свой статус из-за чрезмерной любви к благотворительности, отмечало на прошлой неделе агентство Bloomberg. Если бы Гейтс не тратился на благотворительность — его состояние было бы почти в два раза больше, и никто бы не дышал основателю Microsoft в спину. «Лента.ру» рассказывает, на что тратят деньги богатейшие люди планеты.

Благотворительные проекты съели около 62,5 миллиарда состояния Гейтса — именно во столько Bloomberg оценивает 700 миллионов акций Microsoft, которые он передал в свое время под управление благотворительным фондам. Сейчас состояние Гейтса оценивается в 87,5 миллиарда долларов.

Главный благотворительный проект Гейтса — Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), или просто Gates Foundation. Экс-глава Microsoft основал его вместе со своей женой Мелиндой, которая также работала в Microsoft. Фонд был создан в 2000 году и объединил три благотворительных организации семьи Гейтс. Сегодня это самый крупный благотворительный фонд в мире — в нем работает около 1,5 тысячи человек. В 2013 году Билл Гейтс пожертвовал фонду 28 миллиардов долларов, что временно отразилось на его положении в рейтинге богатейших людей планеты.

Совокупные активы фонда на конец 2016 года составляли более 41 миллиарда долларов — почти в два раза больше российского Резервного фонда (17 миллиардов долларов на 1 октября 2017 года) и почти в два раза меньше Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 72,6 миллиарда на 1 октября. Более свежих данных у фонда Гейтсов нет, так как он отчитывается раз в год. Со времени основания фонд выдал на различные программы и гранты более 41 миллиарда долларов.

BMGF имеет четыре подразделения, которые работают по своим направлениям. Подразделение «Глобальное развитие» отвечает за финансирование программ по борьбе с голодом и бедностью; отдел «Глобальное здоровье» работает в сфере медицины и науки, цель подразделения — помогать спасать жизни в развивающихся странах. Американское отделение фонда старается усовершенствовать систему среднего и послешкольного образования в США, помогает детям и семьям. Также у фонда есть свое «лоббистское» подразделение — «Глобальной политики и защиты», этот отдел занимается продвижением «необходимой для нашей работы политики в мире».

Материалы по теме Носом чую Фекалии стали выгодным бизнесом

Основу капитала фонда составляют пожертвованные доли в компаниях, с помощью которых фонд зарабатывает основную долю собственных средств. По итогам второго квартала 2017 года BMGF владел почти 60 миллионами акций категории «Б» в Berkshire Hathaway — главном детище еще одного из самых богатых людей планеты Уоррена Баффета, который также принимает непосредственное участие в работе Gates Foundation.

Доля BMGF в Berkshire Hathaway оценивается в 11,1 миллиарда долларов; на втором месте — «родная» Microsoft: 64 миллиона акций стоимостью почти 5 миллиардов долларов; замыкает тройку Caterpillar Inc. — 11,26 миллиона акций стоимостью почти 1,5 миллиарда долларов. Также фонд владеет долями в Wal-Mart, FedEx, Coca-Cola и др.

Мировой решала

Принцип работы фонда Гейтсов напоминает классический инвестиционный фонд: BMGF публично объявляет, какую задачу хочет помочь решить, после чего объявляется прием заявок на получение гранта или заключение контракта. Фонд Гейтсов анализирует все поступившие заявки, проводит проверку потенциального контрагента и на основе всей полученной информации принимает финальное решение, куда вложить деньги. По итогам гранта, программы или заключенного контракта фонд требует детального отчета о проделанной работе.

BMGF ставит перед собой очень амбициозные задачи с расчетом на будущее. Например, отдел «Глобального здоровья» планирует к 2035 году решить проблему диарейных заболеваний среди детей возрастом до пяти лет во всем мире. Другая задача — победить малярию и туберкулез. А еще накормить Африку, снабдить всех бедных женщин контрацептивами к 2020 году в рамках программ по планированию семьи и распространять системы очистки фекалий для получения чистой питьевой воды. Воду из фекалий, кстати, Гейтс пробовал лично еще в 2015 году.

Билл Гейтс (справа) Кадр: gatesnotes.com Билл Гейтс

«Лоббистское подразделение» фонда, например, объявило войну табаку. Согласно цели программы, фонд Гейтсов намерен не только лоббировать ужесточение законодательства в отношении продаж, распространения и рекламы табачной продукции, но и вовсе «ограничить влияние табачных компаний на работу государства». То есть фонд прямым текстом заявляет, что намерен вмешиваться во внтуренние дела тех стран, основу экономики которых составляют табачные компании.

«В странах, которые выращивают табак и производят табачные изделия, табачная индустрия оказывает колоссальное влияние на государственную политику, зарплатную политику, продвигает свои рекламные и спонсорские кампании», — говорится в разделе «Вызов» программы по борьбе с табаком.

Воевать с производителями табачных изделий будет, конечно, не фонд Гейтсов, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая реализует программу по контролю за табаком по всему миру. ВОЗ, кстати, находится в числе главных получателей средств фонда, а сам Гейтс стал вторым после США спонсором ВОЗ за последние десять лет: он перечисляет организации больше Великобритании, которая, наоборот, грозится сократить финансирование. Критики отмечают, что столь значительное финансовое влияние Гейтса на ВОЗ фактически превратило международную организацию в «реализатора хотелок Гейтса». В качестве примера «хотелки» критики приводят борьбу ВОЗ с полиомиелитом, на которую уходит до четверти ресурсов организации, хотя, на их взгляд, эта проблема не требует такого числа затраченных средств и ресурсов.

Могу себе позволить

Помимо целенаправленной и систематической работы в области благотворительности Гейтс часто просто жертвует деньги. В 1999 году он пожертвовал Массачусетскому технологическому институту 20 миллионов долларов на создание компьютерной лаборатории, названной в честь понятно кого. Деньги на создание компьютерных лабораторий также получили Стэнфордский и Гарвардский университеты.

В конце апреля 2017 года Гейтс сыграл в теннис в паре со швейцарцем Роджером Федерером против американского теннисиста Джона Изнера и гитариста группы Pearl Jam Майка Маккреди. Мероприятие было направлено на популяризацию благотворительного фонда самого Федерера, который также занимается проблемами Африки. Гейтс и Федерер, кстати, выиграли.

Материалы по теме Окно на дно Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу

Билл и Мелинда Гейтсы не намерены оставлять огромного состояния своим детям: по их мнению, по 10 миллионов долларов на ребенка (всего детей у них трое) вполне достаточно для нормального существования. Семья фактически отказалась от 99,96 процента собственного состояния, передав все капиталы на благотворительность.

Ну, заяц, погоди!

В спину Биллу Гейтсу дышит основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос: его состояние оценивается в 85,9 миллиарда долларов. Безос не может похвастать столь широким опытом благотворительности, как у Гейтса. Более того, он отстаивает концепцию самообеспечения и индивидуальной независимости. Некоторые считают, что это обусловлено его воспитанием и непростым детством: мать Джеффа Джеки родила его еще в подростковом возрасте. Биологический отец Джеффа ушел из семьи, когда будущему миллиардеру было только четыре года. После этого Джеки вышла за отчима основателя Amazon — Мигеля (Майка) Безоса, кубинского иммигранта.

У мальчика с раннего детства был нездоровый интерес к тому, как все работает и как все устроено. После переезда семьи в Майами он быстро «захватил» гараж, который превратил в самую настоящую лабораторию, а через несколько лет, будучи еще подростком, основал свой первый бизнес Dream Institute — летний лагерь для детей, закончивших пятый и шестой классы.

За Безосом не числится ни одной благотворительной организации, он если и делает пожертвования, то старается проводить их самостоятельно. Яркий пример — секретная экспедиция, целью которой было достать со дна Атлантического океана две ступени ракеты «Сатурн V». Одна из ступеней принадлежала ракете-носителю экспедиции «Аполлон-11».

Фото: Reuters Джефф Безос

Тем не менее личные филантропические амбиции Безоса, которых на самом деле не так много, периодически сходятся в семейном фонде Bezos Family Foundation. И хоть организация носит его фамилию, основана она была родителями Джеффа — Джеки и Майком Безосами, которые вложили в капитал собственные доли в Amazon еще в 2001 году. Джефф же не пожертвовал фонду ни цента.

Справедливости ради стоит сказать, что доли в Amazon (а именно 210 тысяч акций, стоимость которых впоследствии превысила 6 миллиардов долларов) своим родителям подарил Джефф, но активного участия основатель Amazon в работе фонда не принимает. Джеффа интересуют в основном медицина и технологии, именно в этих направлениях он периодически и жертвует средства. Семейный фонд же в основном инвестирует в образовательные проекты в США.

Яркий пример неожиданной синергии семейного фонда и самого Джеффа — пожертвование в общей сложности 30 миллионов долларов на создание онкологического исследовательского центра им. Фреда Хатчинсона в 2009-2010 годах.

Дедушка Скрудж

Бизнес-магнат, инвестор и филантроп Уоррен Баффет с состоянием в 80,6 миллиарда долларов занимает третье место в рейтинге самых богатых людей планеты. Ему 87 лет, и он, как и Гейтс, намерен оставить своих родственников без накопленного состояния. «Я хочу оставить своим детям ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы они могли делать все, что захотят, но не столько, чтобы они не делали вообще ничего», — пояснил свою идею Баффет, который намерен отдать 99 процентов своего состояния на благотворительность.

Сам Баффет не выдумывает благотворительные цели — он просто жертвует деньги. Именно ему принадлежит рекордное пожертвование: в 2006 году Баффет передал Фонду Мелинды и Билла Гейтсов около 30,7 миллиарда долларов акциями его инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Тогда же Баффет присоединился к фонду Гейтсов, однако он не оказывает серьезное влияние на выбор благотворительных направлений, полностью возложив ответственность на чету Гейтс. Со своей стороны Баффет жертвует только деньги, благодаря его «подарку» фонд Гейтсов получает до 5 процентов доходов Berkshire Hathaway ежегодно.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Уоррен Баффет

Однако и у семьи Баффета есть несколько благотворительных фондов, точнее — пять: NoVo Foundation, Howard G. Buffett Foundation, The Susan Thompson Buffett Foundation и Rebecca Susan Buffett Foundation. Объемы средств под управлением этих фондов несравнимы с благотворительными организациями Гейтсов и даже Безосов. Совокупные активы пяти фондов не превышают и одного миллиарда долларов, зато работают они значительно дольше, чем проекты соседей по рейтингу самых богатых людей планеты.

NoVo Foundation фокусируется на проблемах неравенства, эксплуатации и ущемления прав женщин. Руководят фондом младший сын Уоррена Баффета Питер и его жена Дженнифер. Капитал фонда оценивается примерно в 450 миллионов долларов. Последний отчет о деятельности датирован 2015 годом, однако фонд все еще жив и даже ищет директора в одно из своих подразделений. Под таким названием фонд работает с 2008 года, до этого он назывался The Spirit Foundation.

Howard G. Buffett Foundation — Благотворительный фонд старшего сына Уоррена Баффета Говарада. По итогам 2015 года активы фонда составляли около 285 миллионов долларов. Организация борется с голодом, помогает беженцам и пострадавшим в странах, пострадавших от вооруженных конфликтов. Фонд работает по грантовой схеме с 2000 года.

Материалы по теме Дети дождя Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»

The Susan Thompson Buffett Foundation — самый старый благотворительный фонд семьи Баффет — был основан еще в 1964 году под названием Buffett Foundation. Переименован после смерти жены Уоррена Баффета Сьюзан в 2004 году. На протяжении долгого времени фонд занимался разными задачами: от борьбы с голодом до помощи беженцам. В настоящий момент он сфокусировался на образовании и помогает американским школьникам поступить в университет — берет на себя часть расходов. Организация частенько подвергалась критике за непрозрачность работы, сложную и запутанную структуру управления, а также странный выбор целей финансирования. Масла в огонь подливало то, что главой фонда была дочь Уоррена Баффета Сьюзи, а управляющим директором — ее муж Аллен Гринберг. В пиковый 2008 год совокупный капитал фонда оценивался в 3,5-4 миллиарда долларов, однако оценить нынешнее состояние фонда не удалось, последняя доступная отчетность организации датируется как раз 2008 годом. Интересно, что до того, как Баффет породнился с Гейтсом, лучший инвестор ХХ века планировал после смерти перечислить Buffett Foundation 85 процентов своего состояния, однако передумал и решил отдать 99 процентов фонду Гейтсов. Сам Баффет аргументировал это тем, что фонд Гейтсов «имеет больше шансов повлиять на будущее».

Rebecca Susan Buffett Foundation основан в 1998 году в штате Иллинойс кузиной Уоррена Баффета Ребеккой. Фонд занимался поддержкой здравоохранения и реализовывал образовательные программы. Согласно последней доступной отчетности от 2015 года, активы фонда составляли чуть более 7 миллионов долларов. При этом информации о работе фонда в сети маловато — у организации даже нет собственного сайта.

Благотворительная фишка Баффета — ежегодный аукцион, на котором главный лот — обед с самим Уорреном Бафетом. Все деньги по итогам аукциона жертвуются на благотворительность. В 2017 году пообедать с одним из лучших инвесторов планеты можно было всего за 2,68 миллиона долларов.

Поделись перед смертью

Баффет и Гейтс настолько подружились, что в 2010 году придумали целое движение для богатых жителей планеты — The Giving Pledge, что на русский язык можно перевести как «Дающий обет». Суть движения проста: если вы богаты и не хотите, чтобы ваше состояние попало в плохие руки после вашей смерти, вы вступаете в The Giving Pledge, и минимум половина ваших средств будет потрачена на благотворительность.

Марк Цукерберг Фото: Stephen Lam / Reuters Марк Цукерберг

В клуб «поделюсь после смерти» уже вступили такие гиганты бизнеса, как основатель Facebook Марк Цукерберг; бывший мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг; бизнесмен, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон; сооснователь Space-X и Tesla Илон Маск и создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Среди близких нам бизнесменов в списке «дающих обет» замечены российский предприниматель, владелец и президент компании «Интеррос» Владимир Потанин и украинский миллиардер, основатель группы «EastOne», зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук.

К движению присоединились более 160 богачей, а совокупные пожертвования на благотворительность достигли астрономической суммы 365 миллиардов долларов. Каждый член The Giving Pledge формально может самостоятельно решить, куда, когда и как пойдут их деньги после смерти. Правда, избежать влияния Gates Foundation вряд ли удастся: Гейтс и Баффет остаются законодателями мод в «благотворительном бизнесе» — во всяком случае, до своей смерти точно.