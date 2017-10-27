Сладкий наркотик

«Лента.ру» продолжает вспоминать истории предпринимателей и богачей, которым огромных состояний показалось мало и они решились вложиться в политику. Ззадолго до Дональда Трампа ярким примером успешного трансфера из бизнеса в политику был итальянский плейбой, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Импозантный мужчина

Год назад только ленивый не сравнивал победившего в американской президентской гонке Дональда Трампа с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. И действительно: оба успешные бизнесмены, ставшие политиками, оба сделали состояние на сделках с недвижимостью, а их деятельность сопровождали обвинения в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Медиамагнат, владелец холдинга Fininvest, бывший хозяин футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони родился в состоятельной семье. Его отец был банковским служащим и хотел, чтобы сын пошел по его стопам, но Сильвио поступил по-своему и выбрал юридический факультет. Еще во время учебы в университете он начал работать в строительной компании. Получив бесценный опыт, общительный молодой юрист занялся девелоперскими проектами.

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Строительные компании Берлускони быстро встали на ноги и возвели рядом с Миланом целые микрорайоны. В 1970-х годах он приобрел газеты и создал несколько телеканалов — основу своей будущей медиаимперии Mediaset. Успех Берлускони во многом объяснялся его умением договариваться. Уже после заката его политической карьеры боссы организованной преступности рассказывали, как обаятельный бизнесмен платил мафии за «крышу». Впервые Берлускони попал в список богатейших людей планеты по версии Forbes в 1988 году — с тех пор ни разу его не покидал.

В 1994 году он во главе объединения «Вперед, Италия!» ворвался в политическую жизнь страны. За последующие двадцать лет Берлускони трижды одерживал победу на всеобщих выборах и четырежды занимал пост премьер-министра. В общей сложности Берлускони пробыл в должности премьера Италии девять лет, уступив только Бенито Муссолини и Джованни Джолитти.

В первый раз он стал главой правительства в 1994 году, объединившись с правыми партиями, но уже в 1996-м потерял кресло премьера, так как бывшие союзники по коалиции отказались сотрудничать с ним. При этом рейтинг Берлускони оставался на стабильно высоком уровне: как и в 1994 году, за него отдали голоса почти 8 миллионов итальянцев.

Потеряв власть, он возглавил оппозицию, причем именно этот период (1995-2000 годы) совпал с расцветом его бизнес-империи. Состояние итальянского бизнесмена достигло пика в 2000-м году: активы Берлускони оценивались в 12,8 миллиарда долларов. Возвращение Берлускони на пост премьера состоялось в 2001 году. Миллиардер провел максимально агрессивную избирательную кампанию, воспользовавшись своим гигантским, по меркам Италии, медиахолдингом. Более того, Берлускони потратил 26,5 миллиона долларов для того, чтобы каждый итальянец получил огромный глянцевый 125-страничный журнал про самого Берлускони и его предвыборную программу, которая изобиловала обещаниями снизить налоги и повысить пенсии.

Политическая карьера изрядно потрепала кошелек Берлускони. Уже в 2003 году его состояние сократилось более чем вдвое — до шести миллиардов долларов. С тех пор ему лишь несколько раз удалось по итогам года приблизиться к отметке в 12 миллиардов долларов. В 2011 году Берлускони со скандалом покинул пост премьер-министра — на этом открыто настаивал президент Италии Джорджо Наполитано. С миллиардером во главе итальянская политика превратилась в динамичное шоу: премьера регулярно обвиняли в том, что он подкупает депутатов, чтобы они не голосовали за невыгодные для него законопроекты и не выражали ему вотум недоверия.

В 2011 году состояние Берлускони оценивалось в 7,8 миллиарда долларов, к 2017-му году он обеднел до 4,2 миллиарда долларов, не помогла даже продажа китайским инвесторам футбольного клуба «Милан» в 2016 году.

Чилийский перец

Успешный чилийский бизнесмен Себастьян Пиньера, владелец крупнейшего в стране телеканала Chilevision, национальной авиакомпании LAN Airlines и футбольного клуба Colo-Colo, сколотил состояние во времена режима Пиночета. Пиньера — классический выходец из хорошей семьи со связями, его отец был послом Чили в ООН. В начале 1970-х годов он уехал учиться в США, а вернулся уже в другую страну: пока он учился, в Чили произошел государственный переворот, и к власти пришел генерал Аугусто Пиночет.

Предпринимательскую деятельность Пиньера начинал со строительства, затем создал компанию по выпуску платежных карт Boncard и приобрел блок-пакет акций LAN Airlines. Пиньеру обвиняли в получении заведомой выгоды благодаря инсайдерской информации. За подобные махинации он выплатил почти 700 тысяч долларов штрафа, однако, естественно, опровергал факты существования мошеннических схем и винил во всем конкурентов.

Себастьян Пиньера Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В политику Пиньера пришел на рубеже 1980-1990-х: возглавил предвыборный штаб будущего президента Чили — Эдуардо Руиса-Тагле, сына бывшего президента Чили Эдуардо Монтальвы. Примечательно, что Монтальва и отец Пиньеры основали партию «Христианские демократы» — именно от нее избрался Эдуардо Руис-Тагле. Но еще более примечательно, что в 2010 году сам Пиньера выиграл президентские выборы у своего старого друга — Эдуардо Руиса-Тагле.

С Пиньерой связан драматический эпизод чилийской истории, которая потрясла весь мир. В октябре 2010 года Чили пострадала от землетрясения мощностью в 6,9 балла, в результате которого на одной из шахт случился обвал, 33 горняка оказались под завалами. Операция спасения превратилась в настоящее реалити-шоу, за судьбой шахтеров следил весь мир. Апофеозом истории стало счастливое спасение всех шахтеров, президент Чили в прямом эфире лично встретил каждого из 33 горняков.

Однако это не помогло Пиньере переизбраться на второй срок. В 2014 году он проиграл президентские выборы, зато за четыре года руководства страной его состояние подросло на 300 миллионов долларов и достигло 2,5 миллиардов.

Бангкокский связной

Выражение «от сумы да от тюрьмы не зарекайся» прекрасно иллюстрирует историю взлета и падения таиландского миллиардера Таксина Чинавата. Свое состояние таиландец с китайскими корнями заработал на производстве программного обеспечения, а после создал крупнейшую в стране компанию-оператор мобильной связи — холдинг Shinawatra Corporation.

Успешный предприниматель, совмещавший некоторое время работу в полиции, занялся политикой в первой половине 1990-х годов. В 1998 году Таксин Чинават основал партию «Тайцы любят тайцев» и выигрывал с ней парламентские выборы в 2001-м и 2005 годах. Премьера активно поддерживали сельские жители, горожане же были недовольны жестокими методами борьбы с преступностью и восстанием мусульман на юге Таиланда.

Однако реальной причиной падения Чинавата стала незаконная продажа Shinawatra Corporation зарубежным инвесторам из Сингапура. В ходе расследования выяснилось, что Чинават не заплатил налоги с продажи своей доли, которая оценивалась в 1,6 миллиарда долларов. Этим, конечно же, воспользовалась оппозиция, обвинив Таксина в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Скандал дестабилизировал ситуацию в стране, люди вышли на массовые протесты.

Таксина Чинавата Фото: Sukree Sukplang / Reuters

В 2006 году, после срыва внеочередных выборов, власть захватили военные, Чинавату пришлось бежать из страны. Его активы общей суммой 2,3 миллиарда долларов были заморожены. В 2016 году их большую часть — 1,5 миллиарда долларов — конфисковали в пользу Таиланда, а Чинавата заочно приговорили к тюремному заключению. Впрочем, лишенный власти премьер-министр заявил, что хочет отдохнуть от политики, занялся бизнесом и даже некоторое время владел британским футбольным клубом «Манчестер Сити».

Сестра Таксина — Йинглак Чинават продолжила дело брата, в 2011 году ей тоже удалось стать премьер-министром. Она стала первой в истории Таиланда женщиной на этом посту. Йинглак упорно добивалась принятия закона об амнистии, который позволил бы вернуться на родину ее брату, но в итоге сама оказалась нечиста на руку: ее правительство покупало у фермеров рис по завышенным ценам для экспортных поставок. В результате в Таиланде разразился очередной политический кризис, а после военного переворота 2014 года Йинглак Чинават была арестована. В сентябре нынешнего года она была признана виновной в халатности при исполнении дотационной программы рисового залога, ее приговорили к пяти годам лишения свободы, но, как и брату, ей удалось бежать из страны.

По некоторым данным, Йинглак и Таксин залегли на дно в Дубае, точное местоположение родственников-премьеров неизвестно, зато известно, что у Таксина есть сербское гражданство и 1,7 миллиарда долларов на счетах.

Арабский скакун

Беглые миллиардеры приезжают в Дубай не зря: крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) привлекателен не только морем и солнцем, но и одним из самых льготных налоговых режимов для иностранцев. Чтобы понимать внутреннюю логику развития одной из самых успешных стран Персидского залива, стоит сказать о ней пару слов. ОАЭ — это федерация из семи эмиратов. Каждый эмират можно назвать автономным государством с абсолютной монархией в качестве формы правления. При этом государство возглавляется президентом, которым является эмир крупнейшего эмирата ОАЭ — Абу-Даби.

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Родство бизнеса и власти в ОАЭ — это аксиома. Все крупнейшие компании Дубая, которые известны всему миру, — например, Emirates Airlines — это государственные компании, которые находятся на балансе у так называемой Инвестиционной корпорации — это аналог российского Фонда национального благосостояния (ФНБ), если бы таковой был у одного из регионов России. Именно эта корпорация управляет ведущими предприятиями эмирата Дубай.

Расцвет Дубая связывают с Рашидом ибн Саид Аль Мактумом — представителем древнего рода шейхов, который с 1971 года был эмиром Дубая. Именно ему принадлежит знаменитая фраза, которая характеризует реформы и экономический подъем ОАЭ в середине-конце XX века: «Мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, я езжу на мерседесе, мой сын ездит на лендровере, его сын будет ездить на лендровере, но его сын будет ездить на верблюде». Рашид ибн Саид фактически стоял у истоков современных ОАЭ — именно он в 1968 году встретился с шейхом Абу-Даби Зайдом ибн Султаном Аль Нахайяном. Встреча лидеров двух эмиратов проходила в специальном палаточном лагере посреди пустыни. Итогом переговоров стало соглашение о создании федерации, к которой в 1971 году присоединились другие эмираты: Шарджа, Аджман, Фуджейра.

При этом Рашид ибн Саид не претендовал на пост лидера объединенного государства, а на должность премьер-министра отправил своего сына — Мактума ибн Рашид Аль Мактума, который в 1979 году подал в отставку с поста премьера в пользу своего отца, но после смерти Рашида ибн Саида в 1990 году снова возглавил правительство ОАЭ.

Однако к нашей выборке имеет отношение другой сын Рашида ибн Сауда — Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, который возглавил Дубай, а также занял посты премьер-министра и вице-президента в 2006 году. Отец Мохаммеда явно понимал, что управлять без образования невозможно, поэтому Мохаммеда отправили в Кембридж. Вернувшись, Мохаммед возглавил полицию Дубая, а в 1971 году был назначен на пост министра обороны ОАЭ.

Мохаммед Мактум Фото: Eddie Keogh Livepic / Reuters

Параллельно с военными обязанностями на Мохаммеда была возложена задача по развитию в эмиратах гражданской авиации. Именно благодаря ему весь мир знает Emirates Airlines, которую он помог основать в 1985 году. Аналогичная история — с лоукостером FlyDubai. Авиакомпании основывались для того, чтобы возить туристов, поэтому в то же время Дубае начали вкладывать деньги в развитие туризма. Визитная карточка Дубая — отель Бурдж-эль-Араб, что в дословном переводе означает «Арабская башня», — личная идея Мохаммеда. Этот отель входит в группу Dubai Holding, который управляет лучшими отелями в ОАЭ, Кувейте, Китае, Италии, Великобритании и на Мальдивах. Искусственные Острова Пальм и самое высокое здание мира — небоскреб Бурдж-Халифа — также были построены при поддержке Мохаммеда.

Мохаммед стал эмиром Дубая и премьер-министром ОАЭ в 2006 году. Оценить состояние эмира Дубая и премьера ОАЭ невероятно сложно, так как по традиции казна Дубая принадлежит эмиру. По оценкам журнала Forbes, в 2011 году его личное состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов; по оценке проекта The Richest совокупное состояние всей семьи Мактум оценивается в 18 миллиардов долларов.

Шейх известен не только как лицо государственное, но и как заядлый спортсмен: несмотря на преклонный возраст, он неоднократно побеждал в многочасовых скачках на лошадях на выносливость. В 2012 году, в возрасте 63 лет, шейх Мохаммед стал победителем мировых гонок на выносливость по верховой езде: преодолев гоночную трассу длиной в 160 километров, он обогнал 152 соперника, представлявших 38 стран мира, и достиг финиша через семь часов после начала гонки.

Убийственная жадность

Опыт селф-мейд — не только в США, а, например, в Ливане. Сын ливанского крестьянина Рафик Харири проделал долгий путь из бедняков в премьер-министры. Молодой Харири пробился на экономический факультет университета в Бейруте, но учебу пришлось оставить из-за нехватки средств. В 1965 году он поехал в Саудовскую Аравию на заработки и устроился бухгалтером в строительную фирму. Набравшись опыта, молодой честолюбивый ливанец основал собственную компанию, но потерпел неудачу. Харири не отчаялся и договорился вступить в проект по строительству отеля в саудовском Эт-Таифе вместе с французской Oger. Проект настолько понравился королю Саудовской Аравии Халиду ибн Абдуле-Азиз аль Сауду, что Харири получил личную похвалу, а вскоре и аравийское гражданство.

Вероятно, не без помощи короля Харири выкупил Oger у французов и переименовал ее в Saudi Orger. С этого времени компания ливанского селф-мейда становится главным подрядчиком королевской семьи — Харири удовлетворял все запросы правителей и сколотил целое состояние.

На протяжении 20 лет принадлежавшая ему компания возводила для королей и шейхов Персидского залива дворцы, аэропорты и гостиницы. Кроме строительного бизнеса успешный ливанец владел международной банковской сетью, медиахолдингом и, конечно, недвижимостью по всему миру. Особое внимание Харири уделял благотворительности.

Рафик Харири Фото: Reuters

Именно филантропия позволила Харири после возвращения в 1980-х годах в Ливан быстро сделать себе имя. Близкие связи с королевской семьей Саудовской Аравии, популярность среди ливанцев и нейтральное отношение к Харири со стороны религиозных течений внутри самого Ливана помогли бывшему крестьянину положить конец шестнадцатилетней гражданской войне и заключить в 1989 году мировое соглашение.

Заслуги Харири не остались без внимания нового политического истеблишмента Ливана, и в 1992 году президент республики Ильяс Храуи назначает Харири на пост премьер-министра страны. Возглавлял правительство Харири дважды: с 1992-го по 1998 год и с 2000-го по 2004-й. Опыт успешного бизнесмена и хорошие отношения с соседними странами помогли Харири оперативно восстановить ливанскую экономику с помощью внешних заимствований.

Критики отмечали, что внешний долг рос чуть ли не параллельно с состоянием самого Харири. Его обвиняли в создании государства внутри государства, что неизбежно сопровождалось обвинениями в коррупции. За годы премьерства ему удалось переместить центр политической силы от президента к премьеру. Внешнеполитический вектор со сдержанной политики в отношении и Саудовской Аравии и Сирии переметнулся в сторону Саудовской Аравии, чему сирийцы были не рады, и на выборах 2004 года поддержали оппозиционного кандидата, который выиграл выборы.

Спустя год после проигранных выборов на Харири было совершенно покушение. В результате взрыва ливанский успешный селф-мейд Харири погиб. Похоронная процессия растянулась почти на три километра, попрощаться с ним пришли представители разных конфессий, но представители новой власти прийти на похороны Харири побоялись. Дети Харири — сыновья Бахаа, Саад, Хуссам, Айман, Фахд и дочь Хинд — по-прежнему оказывают огромное влияние на внутреннюю политику и считаются одной из богатейших семей в Ливане и в мире. Саад Харири в 2016 году стал премьер-министром Ливана, его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.