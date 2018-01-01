Мир
 
«Лента.ру»-2017: лучшие тексты года→
Последние новости
Трамп назвал глупым перевод 33 миллиардов долларов Пакистану
Пообещавшая уничтожить человечество робот София возлюбила людей
Обладатель «Золотого мяча» похвалил Аршавина
Новозеландцы ради шанса выпить в Новый год построили остров
Россиянин Кучеров признан одной из звезд года в НХЛ
Грузовикам запретили ехать в Москву  
Сознание Табакова прояснилось после потери памяти

Трамп назвал глупым перевод 33 миллиардов долларов Пакистану

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал глупым оказание финансовой помощи Пакистану, поскольку эта страна укрывает боевиков из Афганистана. Об этом он написал в своем Twitter.

«США глупо выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и мошенничества, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь», —

— написал американский лидер и добавил, что больше этого не будет.

В октябре 2017 года США обвинили Управление межведомственной разведки (ISI) Пакистана в связях с террористическими группами. Ранее в июле Трамп решил отправить в Афганистан дополнительный контингент американских военных из-за связей Пакистана с боевиками.

В июле 2016 года бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль обнародовал документы, доказывающие, что пакистанские власти помогали участникам террористических группировок «Талибан» (запрещена в России) и «Сети Хаккани» в 2014 и 2015 годах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России забили тревогу из-за тысяч сбежавших в Афганистан боевиков ИГ
Гражданку США арестовали за финансирование ИГ биткоинами
Командира спецназа «Талибана» убили в Афганистане
Другие материалы рубрики
Мир00:00Сегодня

Деды воевали

За Сирию сражаются оружием, которое послужило Сталину и Гитлеру
09:58Сегодня

Генсек ООН объявил красную тревогу

02:41Сегодня

Полиция Берлина сообщила о случаях сексуальных домогательств в новогоднюю ночь

08:50Сегодня

15-летний беженец зарезал ровесницу-немку на глазах у 20 человек

Мир00:00 7 декабря 2017

Югославская кровь

Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
16:1631 декабря 2017

Массовые захоронения жертв ИГ обнаружили в Ракке

04:58Сегодня

Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил

07:26Сегодня

Белый дом поддержал протестующих в Иране

Мир00:0329 декабря 2017

Те, кто ушли

«Лента.ру» вспоминает известных людей, скончавшихся в 2017 году
23:5031 декабря 2017

Президент Ирана прокомментировал протесты в стране

10:1630 декабря 2017

Американца застрелили из-за ссоры геймеров

22:5631 декабря 2017

Британка остановила преступника подножкой

Россия
Клоун Морозов«За голый зад держись, ори и матерись»
Кто смеется над «Кривым зеркалом» каждый Новый год: беспощадный репортаж из ада
Плодитесь: бедным россиянам помогут размножаться
За детей будут платить раз в месяц
Это все мое, родное!
Лучшие статьи о России и русских
Новый липецкий ревнивец-садист поиздевался над бывшей женой
«Доедать можно»
Как наесться на новогодние праздники и выжить
Кадыров прочитал новогоднее стихотворение
Грузовикам запретили ехать в Москву
Все материалы
Мир
Деды воевали
За Сирию сражаются оружием, которое послужило Сталину и Гитлеру
Генсек ООН объявил красную тревогу
Трамп, наркотики и джихад
Чем жил мир в 2017 году
15-летний беженец зарезал ровесницу-немку на глазах у 20 человек
Трамп назвал глупым перевод 33 миллиардов долларов Пакистану
Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил
Белый дом поддержал протестующих в Иране
Все материалы
Бывший СССР
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Порошенко похвастался ценным украинским паспортом
Валдис ЗатлерсБалтийский характер
Почему Латвия не смогла наладить отношения с Россией
Террорист из Харькова оказался обходительным любителем видеотрансляций
Климкин рассказал о главных достижениях Украины в 2017 году
Рассказ харьковского налетчика о конструкции бомбы тайно сняли на видео
Украинцы украли стоявший с царских времен бюст Пушкина
Все материалы
Экономика
Как поднять бабла
Все об экономике России и мира в 2017 году
Резервный фонд России прекратил существование
Хроники безумия
За год биткоин перевернул мир. А потом обвалился
Минимальный размер оплаты труда россиян увеличился
Uber придумал регулярные поборы за доставку еды
Появились подробности контракта о поставке российских C-400 в Турцию
Россия объяснила поставки нефти в Северную Корею
Все материалы
Силовые структуры
Преступления и посадки
Самые жестокие преступления и громкие судебные дела 2017 года
Не слиплось
Зачем директор шоколадной фабрики устроил стрельбу в Москве
Легенда в погонах
Бесстрашный майор дал бой тольяттинским бандам 90-х
Опубликовано видео разговора петербургского террориста с сотрудниками ФСБ
Это фиаско, пахан
Самые идиотские преступления 2017 года
Исполнителем теракта в Петербурге оказался националист Дмитрий
Взрыв в петербургском магазине был устроен ради популяризации секты экстрасенсов
Все материалы
Наука и техника
Сталин с айфоном
Лучшие материалы 2017 года о науке, играх и гаджетах
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Плотные и горячие
Снимки самых красивых мест во Вселенной
Американская сверхтяжелая ракета подготовлена к пуску
Пообещавшая уничтожить человечество робот София возлюбила людей
Запущенный российской компанией ангольский спутник вышел на связь
Обнаружено неожиданное средство от старения мозга
Все материалы
Спорт
Десять Мутко из десяти
Лучшие спортивные материалы 2017 года
«Этот парень — настоящий зверь»
Нурмагомедов уничтожил Барбозу. Макгрегор — следующий?
Пропустили и упали
Макгрегор и Кличко в нокауте, Болт отбегал свое. Самые безумные моменты 2017-го
Россиянин Кучеров признан одной из звезд года в НХЛ
Обладатель «Золотого мяча» похвалил Аршавина
Шарапова одержала первую победу в 2018 году
Bild обвинила Беккера в продаже поддельной ракетки на аукционе
Все материалы
Культура
«Кладет обручальное кольцо в рот и обсасывает, как конфету»
Игры, деньги, два ствола и кое-что еще
Лучшие фильмы 2017-го
25 самых ценных впечатлений, открытий и переживаний в кино уходящего года
Культурная революция
Что вам нужно знать о культуре в 2017 году
В болезни Табакова обвинили стоматологов
Главные сериалы 2017 года
15 лучших телешоу уходящего года
Французскую премьеру фильма о теракте в Париже отменили со скандалом
Сознание Табакова прояснилось после потери памяти
Все материалы
Интернет и СМИ
Диванный воин
Лучшие материалы об интернете, блогерах и мемах
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Следи, соблазняй
Русские хакеры, педофилы, террористы и голые фото — интернет не меняется
Трамп оценил блокировку Ираном Telegram и Instagram
Все идет по кругу
Люди плачут, ссорятся, выпивают и хохочут на лучших снимках года
Шаурма слетала в стратосферу и вернулась
Telegram и Instagram заблокировали в Иране
Все материалы
Ценности
Шика дали
Самые стильные материалы «Ленты.ру» в 2017 году
Женщинам предложили красить губы в цвет оружейной стали
Мать-феминистка сразилась балетками за права женщин
Модель в купальнике и ботфортах вызвала сумятицу в Instagram
Немцы выпустили откровенный костюм для мотокросса
У Apple отобрали права на имя ее основателя
Окольцевали на миллион
Золотые троны и акробаты: рэперы и принцы сходят с ума на роскошных свадьбах
Все материалы
Путешествия
Там, где мы бывали
Лучшие материалы 2017 года о путешествиях по России и миру
Француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию
Грязные ночи
Чего надо бояться в отелях
Сказочный Бали утонул в мусоре
Британку посадили на три года за обезболивающее для жениха-египтянина
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Вулкан приравняли в правах к человеку
Все материалы
Из жизни
Жизнь как она есть
Лучшие материалы о людях, зверях и том, что с ними происходит
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Тихо, сурово
Лучшие снимки декабря от обычных людей
Затаившийся в самолете воробей сорвал рейс в США
Пьяная американка на первом свидании устроила погром на 300 тысяч долларов
Журналист прожил пять лет в борделях и рассказал секреты их обитателей
Американский школьник спугнул угонщика игрушечным пистолетом
Все материалы
8 самых важных кроссоверов 2017 года
Важные вседорожники, которые дебютировали за последние 12 месяцев
Где самый дорогой бензин и самые злые штрафы: сложный квиз
Угадываем особенности национального вождения в разных странах
Кто сильнее?!
Tesla против Hummer, Формула-1 против регбистов и Ferrari против Ferrari
Тюнинг-ателье, которое появилось раньше машин
Краткая история ателье ABT Sportsline
Появились подробности о корейском конкуренте «трешке» BMW
Дептранс назвал количество лишних машин в Москве
Китайцы запретят выпуск 553 моделей
Все материалы
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Красноярец отсудил у управляющей компании право поспать
Все материалы