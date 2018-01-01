Трамп назвал глупым перевод 33 миллиардов долларов Пакистану

Президент США Дональд Трамп назвал глупым оказание финансовой помощи Пакистану, поскольку эта страна укрывает боевиков из Афганистана. Об этом он написал в своем Twitter.

«США глупо выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и мошенничества, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь», —

— написал американский лидер и добавил, что больше этого не будет.

В октябре 2017 года США обвинили Управление межведомственной разведки (ISI) Пакистана в связях с террористическими группами. Ранее в июле Трамп решил отправить в Афганистан дополнительный контингент американских военных из-за связей Пакистана с боевиками.

В июле 2016 года бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль обнародовал документы, доказывающие, что пакистанские власти помогали участникам террористических группировок «Талибан» (запрещена в России) и «Сети Хаккани» в 2014 и 2015 годах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!