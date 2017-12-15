Гражданку США арестовали за финансирование ИГ биткоинами

Жительницу США арестовали за финансирование террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) биткоинами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

По данным властей, 27-летняя Зубия Шахназ, уроженка Пакистана, работала в США лабораторным ассистентом. Она обманным путем получила кредиты на 85 тысяч долларов, чтобы приобрести биткоины и отправить их боевикам.

Ее задержали в нью-йоркском аэропорту с 9 500 долларами наличными — женщина приобрела билеты на рейс в Пакистан с пересадкой в Стамбуле, чтобы из Турции перебраться в Сирию, уточняет BBC News.

Женщине предъявили обвинение в отмывании денег и предоставлении недостоверных сведений банку. Шахназ грозит несколько десятилетий тюрьмы. В ее телефоне нашли множество поисковых запросов по теме ИГ и его террористической деятельности. По версии адвоката, переведенные деньги предназначались для помощи сирийским беженцам.

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